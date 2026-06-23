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Stadler представила первый в мире узкоколейный водородный поезд
Швейцарский производитель Stadler совместно с сардинским перевозчиком ARST создал первый в мире пассажирский поезд на водороде для узкоколейных железных дорог. Десять составов начнут курсировать по линиям Сардинии с 2028 года и позволят ежегодно экономить более 2100 тонн CO₂.
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Компания Stadler и транспортный оператор Сардинии ARST представили в швейцарском Эрлене первый в мире пассажирский поезд на водороде для узкоколейных линий. Составы выйдут на маршруты в 2028 году, соединяя аэропорт Альгеро с Мамунтанасом, а также Сассари с Альгеро и Сорсо.

Изображение: www.stadlerrail.com

Региональный министр транспорта Барбара Манка назвала проект подтверждением технологического лидерства острова. Генеральный директор ARST Джованни Моччи охарактеризовал событие как исторический прорыв, превращающий ограничения узкой колеи в возможность для развития.

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Десять водородных поездов заменят дизельные составы и позволят сократить выбросы CO₂ на 2100 тонн в год. Глава маркетинга Stadler Group Ансгар Брокмейер подчеркнул, что их компания — единственный в мире производитель водородных поездов для узкой колеи.

Силовая установка размещена в центральном вагоне Power Pack: топливные элементы преобразуют водород в электроэнергию, которая питает тяговые аккумуляторы. Водород для заправки производится исключительно за счёт солнечной энергии, что делает всю цепочку безуглеродной. Центральный директор ARST Карло Поледрини отметил, что компания становится не только перевозчиком, но и производителем энергии.

Для узкоколейных линий с низкой осевой нагрузкой разработаны облегчённые вагоны специального профиля. Пассажиры получат просторные кондиционированные салоны с панорамными окнами и низким полом для маломобильных групп. Поезда тише и с меньшей вибрацией, чем дизельные, а для машинистов предусмотрены отдельный вход и климат-контроль. Перед эксплуатацией составы пройдут испытания по стандартам итальянского агентства ANSFISA.

Рамное соглашение 2023 года предусматривает поставку десяти составов для Сардинии в рамках госпрограммы декарбонизации. Девять поездов строятся для калабрийской Ferrovie della Calabria и два — для сицилийской Ferrovia Circumetnea. Производство ведётся на заводе Stadler в Буснане (Швейцария).

#италия #швейцария #поезд #зелёная энергетика #локомотив #водородный поезд #узкоколейный транспорт #ferrovie della calabria
Источник: stadlerrail.com
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