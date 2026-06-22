Казанский авиационный завод выпускает пассажирские Ту-214 в формате штучной сборки под конкретного заказчика. По оценке главы Premier Aero, переход на конвейерную сборку возможен не ранее 2027 года.

Казанский авиационный завод продолжает выпускать пассажирские лайнеры Ту-214, используя преимущественно ручные методы сборки. Как пояснил генеральный директор компании Premier Aero Виктор Мартынов, в текущих условиях производство организовано по принципу «под заказчика» — каждый борт собирается индивидуально, а не на потоковой линии.

Изображение: Grok

По его оценке, в 2026 году предприятие способно передать заказчикам до четырёх машин, однако это будет скорее штучная работа в рамках выполнения плановых показателей. При существующей загрузке мощностей КАЗ не имеет возможности параллельно вести сборку нескольких разных конфигураций. Выход на объёмы, позволяющие говорить о конвейерном производстве, возможен не ранее 2027 года.

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Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал о сокращении времени стыковки крыла Ту-214 с четырёх месяцев до чуть более двух недель. При этом бывший руководитель ульяновского филиала «Туполева» Станислав Рыжаков отмечал, что даже у мировых производителей, включая Airbus, используется стапельно-сборочная технология, которая не является полноценным конвейером в классическом понимании.

До конца 2026 года на КАЗ планировалось построить не менее четырёх новых Ту-214. Однако на данный момент сдан только один лайнер, ещё один находится в процессе сборки. Таким образом, выполнение годового плана остаётся под вопросом.