На портале «Госуслуги» стартовала приёмная кампания. Абитуриенты могут подать документы в учебные заведения дистанционно, отслеживать статус заявки в личном кабинете и автоматически передавать результаты ЕГЭ.

На едином портале государственных услуг открылся сезон подачи документов в образовательные учреждения. Будущие студенты могут воспользоваться сервисом «Поступление в вуз онлайн»: отправить заявление, наблюдать за динамикой конкурса и подтвердить своё согласие на зачисление в несколько кликов. Данные ЕГЭ направляются в приёмные комиссии университетов и колледжей в автоматическом режиме без участия абитуриента.

Изображение: NanoBanana

Если у поступающего есть льготы или подтверждённые индивидуальные достижения, информация о них автоматически подгружается из государственных баз. В случае отсутствия каких-либо данных в системе, документы придётся загрузить самостоятельно. Актуальный статус поданного заявления отображается в личном профиле пользователя.

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Для выпускников 9-х классов, планирующих поступать в колледжи и техникумы, платформа также предоставляет широкие возможности. Сервис объединяет более 4 тысяч учебных заведений по всей России и свыше 46 тысяч образовательных программ. Школьникам доступны персонализированные подборки вариантов для поступления с учётом их текущей успеваемости.

На портале можно пройти профориентационное тестирование, изучить перечень востребованных профессий в своём регионе, подобрать колледж или техникум по интересам, оценить вероятность поступления на бюджетное место, сравнить учебные планы, а также подать заявление и отслеживать запросы от приёмной комиссии, график испытаний и конкурсные списки.

Сроки подачи документов зависят от формы обучения. Для поступления на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования по результатам ЕГЭ заявления принимаются до 25 июля. Однако для направлений, требующих дополнительных или внутренних вступительных испытаний, действуют более сжатые сроки — с 10 по 20 июля (конкретные даты устанавливает каждый вуз). На бюджетные места в магистратуру документы можно подавать в сроки, определённые учебным заведением, но не позднее 20 августа. При поступлении на платной основе предельная дата определяется вузом, но не может быть позже 20 сентября.

Важное нововведение 2026 года: иностранные граждане теперь также могут поступать в российские вузы онлайн. Для этого им необходимо зарегистрироваться в системе ruID и отправить заявление через сайт или мобильное приложение «Госуслуг».