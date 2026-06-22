Компания Cinelux анонсировала экспериментальную кинокамеру Sixteen, способную совмещать аналоговую и цифровую съёмку. Устройство одновременно записывает изображение на 16-мм киноплёнку и сохраняет цифровое видео. Для серийной версии заявлены разрешение 3K и частота до 120 кадров в секунду. Сейчас это прототип, но производитель уже открыл предварительные заказы, а релиз намечен на 2027 год.

Инженерное решение Sixteen просто и элегантно: один затвор за один оборот экспонирует плёнку, а параллельно отдельный цифровой сенсор записывает видео. Это позволяет кинопроизводителям использовать преимущества старой плёночной школы, но без проблем с износом и сложностью ремонта классических 16-мм камер. Цифровой материал доступен в реальном времени — его можно сразу использовать для просмотра, чернового монтажа и создания резервных копий, не дожидаясь обработки плёнки.

Изображение: www.cineluxcinematools.com

Камера оснащена встроенным микрофоном и опциональным электронным видоискателем. Управление — через Wi-Fi, Bluetooth и Ethernet. Встроенное программное обеспечение позволяет эмулировать характеристики различных типов 16-мм плёнки: передачу теней, пересветов, динамического диапазона и цветопередачи. Это даёт оператору возможность заранее видеть, как будет выглядеть финальный плёночный кадр.

Изображение: www.cineluxcinematools.com

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Официальная цена пока не утверждена. Однако в Cinelux обещают удержать её ниже стоимости подержанной Arriflex 416, которая на вторичном рынке оценивается в 40 000–90 000 долларов. Sixteen может стать доступным инструментом для режиссёров и операторов, которые хотят сочетать тактильную магию плёнки с удобством цифрового рабочего процесса, не покупая два отдельных комплекта оборудования. Предзаказы уже принимаются, первая партия ожидается в 2027 году.