В Гонконге на набережной Хунхома открылся мини-магазин в портативном «капсульном» модуле, который управляется одним человекоподобным роботом по имени Сяо Гай. Создатели обещают увеличение трафика на 40% и планируют открыть ещё 100 таких точек в десяти городах.

В Гонконге появился необычный магазин формата 24/7, в котором нет ни одного живого продавца. Всю работу выполняет робот-гуманоид по имени Сяо Гай, ростом около 168 сантиметров и с размахом рук до 183 сантиметров. Аппарат создан пекинской компанией Galbot, специализирующейся на AI и робототехнике.

Изображение: futurism.com (обработано Flux)

Торговая точка расположена на набережной в районе Хунхом и представляет собой портативный «капсульный» модуль. Робот расставляет товары на полках, отбирает нужные позиции по запросу, проводит расчёты и общается с покупателями на нескольких языках. В ассортименте — снеки, безрецептурные лекарства и другие товары повседневного спроса.

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Проект финансирует Гонконгская инвестиционная корпорация. В компании заявили, что это наглядный пример того, как искусственный интеллект «входит в повседневную жизнь людей в более осязаемой форме». Galbot прогнозирует, что за счёт новизны магазин привлечёт на 40% больше посетителей. В планах у компании развернуть ещё 100 аналогичных точек в десяти городах.

Это событие — очередное свидетельство того, как роботы постепенно замещают людей на рабочих местах. В мае 2026 года Japan Airlines объявила о старте экспериментов с роботами-багажниками в одном из самых загруженных в мире аэропорту Ханэда. Однако и риски остаются. Ранее в этом году в сеть попало видео, как робот в ресторане неожиданно вышел из-под контроля и начал разбрасывать посуду.

Немало вопросов и к управленческим способностям машин. Например, в Стокгольме ИИ-агент, поставленный во главе небольшой кофейни, за месяц почти полностью исчерпал бюджет, сделав странные заказы вроде 3000 пар латексных перчаток. Пока что магазин в Гонконге — скорее аттракцион, чем серьёзная бизнес-модель. Но Galbot явно намерена масштабировать идею, и вполне возможно, что через пару лет подобные роботизированные мини-маркеты станут привычным явлением в разных городах мира.