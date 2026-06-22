Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
В Гонконге открылся круглосуточный магазин без персонала — только один человекоподобный робот
В Гонконге на набережной Хунхома открылся мини-магазин в портативном «капсульном» модуле, который управляется одним человекоподобным роботом по имени Сяо Гай. Создатели обещают увеличение трафика на 40% и планируют открыть ещё 100 таких точек в десяти городах.
реклама

В Гонконге появился необычный магазин формата 24/7, в котором нет ни одного живого продавца. Всю работу выполняет робот-гуманоид по имени Сяо Гай, ростом около 168 сантиметров и с размахом рук до 183 сантиметров. Аппарат создан пекинской компанией Galbot, специализирующейся на AI и робототехнике.

Изображение: futurism.com (обработано Flux)

Торговая точка расположена на набережной в районе Хунхом и представляет собой портативный «капсульный» модуль. Робот расставляет товары на полках, отбирает нужные позиции по запросу, проводит расчёты и общается с покупателями на нескольких языках. В ассортименте — снеки, безрецептурные лекарства и другие товары повседневного спроса.

реклама

Проект финансирует Гонконгская инвестиционная корпорация. В компании заявили, что это наглядный пример того, как искусственный интеллект «входит в повседневную жизнь людей в более осязаемой форме». Galbot прогнозирует, что за счёт новизны магазин привлечёт на 40% больше посетителей. В планах у компании развернуть ещё 100 аналогичных точек в десяти городах.

Это событие — очередное свидетельство того, как роботы постепенно замещают людей на рабочих местах. В мае 2026 года Japan Airlines объявила о старте экспериментов с роботами-багажниками в одном из самых загруженных в мире аэропорту Ханэда. Однако и риски остаются. Ранее в этом году в сеть попало видео, как робот в ресторане неожиданно вышел из-под контроля и начал разбрасывать посуду.

Немало вопросов и к управленческим способностям машин. Например, в Стокгольме ИИ-агент, поставленный во главе небольшой кофейни, за месяц почти полностью исчерпал бюджет, сделав странные заказы вроде 3000 пар латексных перчаток. Пока что магазин в Гонконге — скорее аттракцион, чем серьёзная бизнес-модель. Но Galbot явно намерена масштабировать идею, и вполне возможно, что через пару лет подобные роботизированные мини-маркеты станут привычным явлением в разных городах мира.

#китай #робототехника #пекин #человекоподобные роботы #гонконг #магазин #человекоподобный робот #galbot
Источник: futurism.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава Sonic Team сообщил о планах Sega закрыть серию Sonic в 2016 году
Bosch впервые представила мотор-ступицу для электровелосипедов
Метал-группа 80-х Saxon объявили мировое турне Gods of Thunder с 9-метровым механическим орлом
Энтузиаст сравнил fps на RTX 5080 с включённой и отключённой технологией ReBAR в современных играх
Исследователи определили новый срок окончания сложной жизни на Земле
Человечество переходит на новый механизм эволюции — естественный отбор уступает место культурному
Российский 300-метровый арктический танкер-перевозчик СПГ «Константин Посьет» принят в эксплуатацию
УЗГА: Российский тренировочный самолёт УТС-800 превосходит зарубежные Pilatus PC-7 и T-6 Texan
Инди-хит Meccha Chameleon неожиданно сместил Forza Horizon 6 с вершины продаж Steam
Techradar: В мире растёт спрос на DVD и Blu-ray диски из-за ограниченной библиотеки стримингов
Linux позволил запустить целый ряд современных игр на RX 580 на фоне проблем в Windows 11
Canyon представила прототип шоссейного велосипеда Predict с бортовым ИИ и радарами
Физик создал квантовую мини-вселенную для проверки происхождения времени
Телескоп Джеймса Уэбба выяснил экзотический химический состав Розовой планеты GJ504b
Starboard Entertainment выпустила трейлер хаотичной инди‑комедии «Кислая вечеринка»
Утечка от португальского ритейлера раскрыла стоимость GTA 6 — намного дороже стандартных игр
ASRock представила материнскую плату B550 Rock WiFi на базе AM4 спустя 10 лет
Компания из Ростова-на-Дону раскрыла детали производства импротозамещённой клавиатуры БЕШТАУ
Microsoft сообщила о предстоящем запуске Windows 11 26H2 и раскрыла ряд подробностей
Вышел эффектный трейлер фильма «Глава 51» в стиле мета‑голливудского нео‑нуара с Эбигейл Бреслин

Популярные статьи

Почему Linux обречён на провал при использовании пакетных менеджеров и репозиториев
Как собрать очень дешевый ПК для работы и учебы, на котором можно будет еще и поиграть
PlayStation 6 за $500 – тотальное доминирование Sony на игровом рынке в 2030 году
«Демон скорости», «Семь снайперов»: субъективный обзор новых фильмов
Обзор Holoswim Solla Wave AI Music
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter