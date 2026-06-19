Проект стартовал в декабре 2025 года. Машина унифицирована с серийным комплексом Hunter, что сократит сроки разработки и упростит обслуживание. Eagle предназначен для грузовых, наблюдательных и спасательных операций, в том числе на морских платформах.

Белорусское КБ «Беспилотные вертолёты», работающее на мировом рынке под брендом UAVHELI, объявило о старте нового проекта, беспилотного вертолёта Eagle с максимальной взлётной массой 750 кг. Разработка ведётся с декабря 2025 года.

Изображение: Flux

Главный конструктор предприятия Владимир Чудаков пояснил, что инженерная концепция Eagle строится на максимальной унификации с уже проверенными серийными узлами беспилотного комплекса Hunter. Такой подход, по его словам, снижает технические риски, сокращает время разработки и упрощает дальнейшее сервисное обслуживание. Использование отработанных агрегатов также повышает надёжность машины на этапе эксплуатации.

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Eagle создаётся для выполнения широкого спектра задач: транспортировка грузов, мониторинг удалённых объектов, поисково-спасательные операции. Особое внимание уделено работе на морских нефтегазовых платформах и в труднодоступных районах. Конструкция обеспечивает круглосуточное применение с неподготовленных площадок в экстремальных климатических условиях. Максимальная продолжительность полёта составит 4 часа, крейсерская скорость — 190 км/ч. Современная силовая установка и продуманная аэродинамика гарантируют устойчивость в интенсивном режиме работы.

Изображение: uavheli.by

Среди расширенных возможностей — интеграция съёмного сбрасываемого спасательного плота, что делает Eagle эффективным инструментом для эвакуации и спасения людей на воде. Для российских эксплуатантов разработчики позиционируют Eagle как экономически выгодную альтернативу пилотируемым лёгким вертолётам и судам снабжения. Чудаков отметил, что главные преимущества — отсутствие рисков для экипажа и значительно более низкая стоимость лётного часа при выполнении рутинных транспортных задач. В условиях, когда морские перевозки остаются дорогостоящими, внедрение таких БЛА позволяет существенно сократить расходы.

Напомним, ранее КБ уже представило тяжёлый беспилотник Sky-Truck грузоподъёмностью до 600 кг, оснащённый подвесным транспортным контейнером Air-Box. Его испытания стартовали летом 2025 года, а публичная демонстрация прошла на выставке MILEX-2025. Sky-Truck способен летать до 5 часов на расстояние до 480 км.