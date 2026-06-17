Калифорнийский стартап Circularity Fuels провёл шестимесячный пилотный проект по превращению биогаза с молочной фермы (65% метана, 35% CO₂) в авиационное топливо, соответствующее стандартам ASTM.

Американский стартап Circularity Fuels совершил технологический прорыв: впервые в мире сырой биогаз с молочной фермы переработан в авиационное топливо, пригодное для коммерческой авиации. Шестимесячный пилот проходил в Калифорнии на ферме с более чем 5000 голов скота. Здесь, как и на многих других предприятиях, биогаз из навозных отстойников часто либо не используется, либо выбрасывается в атмосферу.

Изображение: ChatGPT

Разработанная система превращает отходы в топливо прямо на месте. Установка принимает неочищенный биогаз (около 65% метана и 35% углекислого газа) и выдаёт готовое реактивное топливо, соответствующее стандартам ASTM. Его можно смешивать с обычным авиакеросином Jet-A в концентрации до 50%.

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Технология основана на двух модульных реакторах для децентрализованного размещения. Электрохимический риформер превращает сырой газ в синтез-газ (смесь водорода и оксида углерода). Компактный реактор Фишера-Тропша синтезирует из него жидкие углеводороды. Конверсия метана превысила 98%, CO₂ — более 90%.

Главный вызов индустрии SAF — стоимость и доступность. Сегодня SAF покрывает менее 1% мирового спроса. Большая часть производится из отработанного растительного масла, но количество сырья ограниченно. Circularity предлагает более практичное решение: сельскохозяйственный биогаз. Коммерческие установки обойдутся менее чем в $100 000 за баррель суточной мощности — примерно в пять раз дешевле европейских аналогов.

Основатель стартапа доктор Стивен Битон подчеркнул: самое сложное было не спроектировать установку, а доказать, что она непрерывно работает на реальном сырье с реальной фермы и остаётся экономически эффективной.

Важный климатический аспект: метан — парниковый газ, в десятки раз более активный, чем CO₂. Сжигая его вместо того, чтобы выбрасывать, можно добиться отрицательного углеродного следа. По расчётам, он составит —350 г CO₂-эквивалента на мегаджоуль.

Инженер Крейг Хартман отметил, что фермеры давно искали способ монетизировать биогаз без дорогой очистки. Circularity — первая команда, которая взяла сырой биогаз прямо из отстойника и превратила его в готовое реактивное топливо.

Пилотный проект успешно завершён. В 2027 году стартап планирует начать строительство первого коммерческого завода. В дальнейшем компания намерена выходить на молочные фермы по всей территории США, а также в Латинской Америке и Европе.