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Археологи нашли в Израиле перламутровую печать возрастом более 2700 лет
Овальный амулет с гравировкой полумесяца, треугольника, алтаря и молящейся фигурки датируется VII веком до н.э. Учёные полагают, что печать принадлежала депортированному переселенцу и сочетает местные и ассирийские мотивы.
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В израильском Тель-Хадиде, на холме с видом на прибрежную равнину, археологи сделали необычную находку. В мусорной яме, датируемой VII веком до нашей эры, они обнаружили вырезанную из перламутра крошечную овальную печать — внутреннего перламутрового слоя морской раковины. Это первая подобная находка в регионе. На поверхности камня выгравированы полумесяц над треугольником, фигурка молящегося и алтарь.

Изображение: ChatGPT

Руководитель раскопок доктор Идо Кох из Тель-Авивского университета признался, что сначала не поверил своим коллегам. «Я не знал ни одного аналога. Но когда эксперт подтвердил, что это действительно перламутр, я понял: мы имеем дело с чем-то по-настоящему уникальным».

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Печать обнаружили среди керамики, костей животных, каменных сосудов и золы. Всё это указывает на период ассирийского завоевания Израильского царства. В то время империя депортировала целые общины и переселяла их в разные провинции. Клинописные таблички, найденные на том же месте, подтверждают, что в Тель-Хадиде жили пришлые люди. И печать, возможно, принадлежала одному из них.

Изображение: sciencex.com

Обычно такие печати использовались для заверения документов и маркировки собственности. Но, как отмечает Кох, грань между печатью и ювелирным украшением была размытой — их могли вставлять в кольца или носить на шее как амулет.

Почему именно перламутр, учёные не знают. Возможно, владелец ценил красоту, цвет или символическую связь с морем. Перламутровый блеск выделял печать среди тусклых каменных аналогов и подчёркивал статус владельца. А гравировка добавляла религиозный или магический смысл.

Изображение: sciencex.com

Исследователи изучили артефакт под микроскопом. Отверстие для подвешивания сделано аккуратно, с использованием известной древней техники. А вот гравировка выполнена грубо — бронзовым инструментом, который оставлял неровные линии и сколы. Видно, что мастер несколько раз соскальзывал. Изображение молящегося имеет треугольное тело и стоит к полумесяцу спиной. Учёные полагают, что сначала вырезали две фигуры, а потом добавили остальные детали. Символ полумесяца напоминает эмблему бога Луны из Харрана. Этот знак был широко распространён в Ассирийской империи. Следовательно, жители Тель-Хадида сознательно вплетали ассирийскую символику в свои предметы. 

Раскопки в Тель-Хадиде продолжаются, но работа идёт с перебоями из-за регионального конфликта: некоторые коллеги Коха не могут приехать уже три года. Тем не менее местные волонтёры и студенты помогают раскрывать многовековую историю этого места — от деревни, разрушенной в 1948 году, до переселенцев, оставивших в мусорной яме уникальную перламутровую печать более 2700 лет назад.

#израиль #археология #находки #археологические раскопки #железный век #печать #тель-хадид
Источник: sciencex.com
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