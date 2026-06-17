БЕЛАЗ представил первую погрузочно-доставочную машину МоАЗ-4057 грузоподъёмностью 10 тонн с тяговым литий-ионным аккумулятором. Два аккумуляторных блока работают попеременно: один питает машину, второй заряжается (полный цикл — 2 часа). Вся техника создана в кооперации белорусских и российских предприятий.

Белорусский автогигант БЕЛАЗ продолжает развивать линейку техники для подземной добычи, делая ставку на экологичные и экономичные решения. В могилёвском отделе предприятия испытывают первую погрузочно-доставочную машину (ПДМ) МоАЗ-4057 грузоподъёмностью 10 тонн, оснащённую тяговым литий-ионным аккумуляторным блоком. Это самодостаточная электрическая альтернатива традиционным дизельным погрузчикам.

Изображение: belaz.by

Разработка ведётся в кооперации с российской горно-металлургической компанией «Норильский никель», которая имеет широкий опыт эксплуатации подземной техники. По словам представителей БЕЛАЗа, переход на электропривод решает сразу несколько проблем, характерных для глубоких шахт. В первую очередь — снижение вредных выбросов и уровня шума. Дизельные двигатели требуют мощной вентиляции для отвода выхлопных газов и отвода тепла, что становится одной из главных статей операционных расходов. Электрическая машина практически не нагревает воздух и не выделяет вредных веществ, что позволяет существенно сэкономить на системе вентиляции.

реклама

Технически ПДМ МоАЗ-4057 оснащена двумя асинхронными электродвигателями мощностью 145 кВт каждый, а также электромотором гидросистемы для управления рабочим оборудованием. Максимальная скорость составляет 25 км/ч, объём ковша превышает 4 кубометра. Конструкция предусматривает два сменных аккумуляторных блока: пока один работает, второй заряжается на зарядной станции. Зарядка до 100% занимает всего два часа, что обеспечивает практически непрерывный цикл работы.

Изображение: belaz.by

Александр Насковец, представитель БЕЛАЗа, отметил, что в глубоких шахтах, где затраты на вентиляцию от выхлопных газов и охлаждение воздуха исчисляются миллионами, «зелёные» машины будут особенно востребованы. Заказчик экономит не только на разнице в цене солярки и электроэнергии, но и на эксплуатации вентиляционных систем. Кроме того, отсутствие ДВС избавляет от необходимости регулярной замены смазочных и охлаждающих жидкостей.

Первый показ электрической ПДМ в тестовом режиме состоялся для партнёров из «Норникеля». Заместитель директора Заполярного филиала компании Андрей Скоков подтвердил заинтересованность: как только машина завершит испытания, её направят на рудник «Скалистый» в Норильске. Там, на глубине более двух километров при температуре свыше +40°C, пройдут реальные эксплуатационные тесты, по итогам которых будут внесены доработки. Все ключевые компоненты новой ПДМ — от металлоконструкций до систем управления и зарядных станций — произведены в России и Беларуси.