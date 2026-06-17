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«Смартэко» создал эвакуатор на шасси КАМАЗ-53251 для одновременной перевозки двух автомобилей
Завод спецтехники «Смартэко» представил новый эвакуатор на базе шасси КАМАЗ-53251 поколения К5 с уникальной сдвижной платформой. Машина способна одновременно эвакуировать два автомобиля: с полной и частичной погрузкой. Шасси оснащено двигателем мощностью 301 л.с., пневматической подвеской ECAS, комфортабельной кабиной со спальным местом и грузоподъёмностью 12 тонн.
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Завод специализированной техники «Смартэко» из Нижнего Новгорода, являющийся партнёром ПАО «КАМАЗ», разработал новый эвакуатор. В основе комплекса — шасси КАМАЗ-53251 поколения К5. Главная особенность состоит в сдвижной платформе, которая позволяет перевозить одновременно два автомобиля.

Изображение: Flux

Платформа имеет размеры 7500×2500 мм и оснащена гидравлической лебёдкой грузоподъёмностью 6000 кг, а также задними аутригерами для устойчивости при погрузке. Первый автомобиль загружается на платформу полностью, второй — частично на устройство, называемое бриль. Оно рассчитанно на вес до 2,5 тонны. Такая конструкция значительно повышает эффективность работы эвакуаторной службы, позволяя за один рейс забирать сразу две неисправные или неправильно припаркованные машины.

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Шасси КАМАЗ-53251 относится к поколению К5 и серийно выпускается с 2025 года. Колёсная формула 4×2 делает его рациональным выбором для городских и пригородных транспортировок, где маневренность и экономичность играют значительную роль. Машина оснащена 6-цилиндровым рядным дизельным двигателем КАМАЗ рабочим объёмом 6,7 литра и мощностью 301 лошадиная сила. Трансмиссия у аппарата — девятиступенчатая механика.

Одно из важных преимуществ новой модели — это пневматическая подвеска ECAS. Она задаёт регулировку высоты платформы во время загрузки, упрощая процесс, и придаёт неплохую плавность хода с грузом и без него. Общая нагрузка на шасси может достигать 12 тонн.

Водительское место также заслуживает отдельного внимания. Кабина нового поколения установлена на четырёхточечной подвеске, имеет низкий туннель (всего 170 мм) и комфортное спальное место, что создаёт условия для работы даже на дальних маршрутах. В базовое оснащение входят кондиционер, круиз-контроль, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном и другие опции. 

«Смартэко» позиционирует новинку как универсальное решение для городских служб эвакуации, где важны одновременно грузоподъёмность, манёвренность и возможность работать с двумя автомобилями за один выезд. Серийное производство модели уже запущено.

#россия #ростех #камаз #спецтехника #эвакуатор #камаз-53251 #смартэко
Источник: kamaz.ru
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