Компания Electra, специализирующаяся на гибридно-электрических авиационных системах, представила концепцию пассажирского самолёта нового поколения. Главная особенность — широкий фюзеляж, выполненный по схеме «двойной пузырь» (double-bubble). Такая форма, напоминающая два соединённых цилиндра, позволяет фюзеляжу участвовать в создании дополнительной подъёмной силы и разгружать консоли крыла.
Изображение: interestingengineering.com
Силовая установка гибридная. Два турбореактивных двухконтурных двигателя расположены под крылом. Они выполняют две функции: создают основную тягу и передают мощность на генераторы, которые вырабатывают электричество. Это электричество питает вентиляторы, установленные в хвостовой части. Хвостовые вентиляторы забирают и повторно используют энергию медленно движущегося пограничного слоя воздуха, который естественным образом обтекает фюзеляж в полёте. Технология называется «поглощение пограничного слоя» (boundary layer ingestion).
По расчётам Electra, такая конфигурация повышает общую топливную эффективность на 17%. Для сравнения: все традиционные методы улучшения (более лёгкие конструкции, новые двигатели, аэродинамические доработки) в сумме, по прогнозам, дадут примерно такой же прирост к 2050 году. То есть одна эта инновация сопоставима с десятилетиями обычного прогресса.
Доктор Паркер Васик, директор по стратегии продукта Electra, пояснил, что ценность электрификации в этой концепции в том, что она позволяет разместить двигатели там, где раньше это было невозможно, но где они приносят максимальную пользу. При этом разработчики сознательно стремились к тому, чтобы самолёт оставался «приземлённым» в реальных условиях эксплуатации. Концепция вписывается в стандартные процедуры авиакомпаний. Лайнер может работать на обычном реактивном топливе (Jet A) или на экологичном авиационном топливе (SAF). Ему не требуется зарядная инфраструктура в аэропортах или непроверенные типы горючего.
Неожиданный бонус: фюзеляж «двойной пузырь» позволяет сделать двухпроходную компоновку салона, оставаясь при этом в классе узкофюзеляжных самолётов. Это означает два прохода между креслами — как на широкофюзеляжных самолётах. Пассажиры получают больше места и комфорта, а посадка и высадка становятся быстрее.