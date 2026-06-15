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Турбоэлектрический самолёт Electra с фюзеляжем «двойной пузырь» обещает экономию топлива 17%
Американская компания Electra представила концепцию пассажирского лайнера нового поколения. Широкий фюзеляж создаёт подъёмную силу. Два турбовентиляторных двигателя под крылом вырабатывают электроэнергию для хвостовых вентиляторов, которые забирают энергию медленного пограничного слоя воздуха. Расчёты показывают рост эффективности на 17%.
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Компания Electra, специализирующаяся на гибридно-электрических авиационных системах, представила концепцию пассажирского самолёта нового поколения. Главная особенность — широкий фюзеляж, выполненный по схеме «двойной пузырь» (double-bubble). Такая форма, напоминающая два соединённых цилиндра, позволяет фюзеляжу участвовать в создании дополнительной подъёмной силы и разгружать консоли крыла.

Изображение: interestingengineering.com

Силовая установка гибридная. Два турбореактивных двухконтурных двигателя расположены под крылом. Они выполняют две функции: создают основную тягу и передают мощность на генераторы, которые вырабатывают электричество. Это электричество питает вентиляторы, установленные в хвостовой части. Хвостовые вентиляторы забирают и повторно используют энергию медленно движущегося пограничного слоя воздуха, который естественным образом обтекает фюзеляж в полёте. Технология называется «поглощение пограничного слоя» (boundary layer ingestion).

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По расчётам Electra, такая конфигурация повышает общую топливную эффективность на 17%. Для сравнения: все традиционные методы улучшения  (более лёгкие конструкции, новые двигатели, аэродинамические доработки) в сумме, по прогнозам, дадут примерно такой же прирост к 2050 году. То есть одна эта инновация сопоставима с десятилетиями обычного прогресса.

Доктор Паркер Васик, директор по стратегии продукта Electra, пояснил, что ценность электрификации в этой концепции в том, что она позволяет разместить двигатели там, где раньше это было невозможно, но где они приносят максимальную пользу. При этом разработчики сознательно стремились к тому, чтобы самолёт оставался «приземлённым» в реальных условиях эксплуатации. Концепция вписывается в стандартные процедуры авиакомпаний. Лайнер может работать на обычном реактивном топливе (Jet A) или на экологичном авиационном топливе (SAF). Ему не требуется зарядная инфраструктура в аэропортах или непроверенные типы горючего.

Неожиданный бонус: фюзеляж «двойной пузырь» позволяет сделать двухпроходную компоновку салона, оставаясь при этом в классе узкофюзеляжных самолётов. Это означает два прохода между креслами — как на широкофюзеляжных самолётах. Пассажиры получают больше места и комфорта, а посадка и высадка становятся быстрее.

#инновации #самолёт #аэродинамика #гибридная силовая установка #аэродинамическая эффективность #повышение эффективности #компоновка самолёта
Источник: interestingengineering.com
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