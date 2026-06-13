Ячейки выдерживают непрерывный разряд до 5C, кратковременные импульсы до 10C, а также более 500 циклов с сохранением 80% ёмкости. В тестах безопасности аккумулятор выдержал перезаряд и прокол гвоздём без дыма, утечек, возгорания и теплового разгона. Производство возможно на существующих линиях без заливки жидкого электролита.

Европейская компания SOLiTHOR сообщила о выпуске первого демонстрационного твёрдотельного аккумулятора ёмкостью 10 А*ч в многослойном пакетном формате. Это важный шаг от лабораторных образцов к промышленному производству. Заявленная плотность энергии на уровне стека составляет 465 Вт*ч/кг и 1400 Вт*ч/л. Инженеры добились этого, применив катод с высокой загрузкой активного материала (площадная ёмкость 8 мА*ч/см²) и собственный твёрдый композитный электролит, получаемый по золь-гель технологии. Ключевое отличие состоит в том, что при сборке не требуется заливка жидкого электролита.

Изображение: interestingengineering.com

Характеристики впечатляют. При 25 °C многослойные пакетные ячейки выдерживают непрерывный разряд до 5C без значительной потери ёмкости. Кратковременные (30 секунд) импульсы достигают 10C при 50-процентном уровне заряда. Это критически важно для беспилотников на взлёте и посадке, а также для другой техники, требующей резких энерговыбросов.

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Долговременные испытания проводились на меньших ячейках (1 А*ч). Они выдержали более 500 полных циклов разряда, сохранив свыше 80% исходной ёмкости. Полностью заряженные ячейки прошли тесты на перезаряд и прокол гвоздём. Результат: ни дыма, ни утечек электролита, ни теплового разгона, ни огня.

Технологический директор и сооснователь SOLiTHOR доктор Фанни Барде подчеркнула, что компания создала химию, которая позволяет переосмыслить производство твёрдотельных батарей. А генеральный директор Родриго П. Наварро добавил, что теперь доказано, что технология удовлетворяет требованиям высокопроизводительных применений в авиации, обороне и на транспорте.