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Безоконный самолёт Phantom 3500 готовится к получению сертификата и совершению первого полёта
FAA утвердили итоговый документ для Phantom 3500, определяющий базу для сертификации воздушного судна по правилам 14 CFR Part 23. Это позволяет разработчику перейти от определения требований к их практической проверке. Первый полёт запланирован на 2027 год, а ввод в эксплуатацию — на 2030 год.
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Otto Aerospace получила статус заявителя на сертификацию типа в сентябре 2025 года. Компания также работает с FAA над документом G-2, который определит методы подтверждения соответствия требованиям. Президент Otto Aerospace Скотт Дреннан назвал достигнутое соглашение важным моментом, обеспечивающим ясность для команды. Разработчик недавно завершил предварительный обзор конструкции и приступил к испытаниям материалов.

Phantom 3500 привлекает внимание нестандартным подходом к аэродинамике. Ключевая технология — трансзвуковой ламинарный обтекатель, который позволяет сохранять плавное движение воздуха вокруг фюзеляжа, уменьшая турбулентность и сопротивление. Компания провела серию беспилотных лётных испытаний в Нью-Мексико для заложенных в конструкцию принципов.

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Именно эти соображения объясняют отсутствие окон в кабине. Традиционные иллюминаторы нарушают ламинарный поток. Вместо них Otto предлагает использовать цифровые дисплеи, подключённые к внешним камерам, что обеспечивает чистую внешнюю поверхность.

По заявлениям компании, сочетание ламинарной аэродинамики и углепластиковых композитов позволяет снизить расход топлива на 61% по сравнению с современными самолётами среднего класса. Заявляемое уменьшение аэродинамического сопротивления составляет 35%, а сокращение вредных выбросов до 90%.

Лётные испытания будут проходить на базе в Джексонвилле, штат Флорида. Директор по испытаниям и сертификации Керри Хинтон подчеркнула, что безопасность остаётся главным приоритетом программы.

Программа имеет существенную коммерческую поддержку. Компания Flexjet обязалась приобрести 300 самолётов в сделке на сумму более 5 миллиардов долларов, что является одним из крупнейших заказов в истории деловой авиации. Теперь задача Otto Aerospace заключается в том, чтобы доказать работоспособность своих инженерных решений в реальных условиях.

#инновации #сертификация #бизнес-джет #phantom 3500 #otto aerospace #безоконный самолёт
Источник: interestingengineering.com
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