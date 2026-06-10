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На аварийном блоке «Фукусимы-1» стартовала выгрузка ядерного топлива
Остановленный несколько лет назад американский ядерный реактор сделал серьёзный шаг к перезапуску, намеченному на 2027 год. Всё благодаря двум ключевым решениям федеральных регуляторов.
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На энергоблоке №2 разрушенной в 2011 году АЭС «Фукусима-1» приступили к операции по извлечению топливных сборок из бассейна выдержки. Работы ведёт компания-оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO). Всего предстоит достать 615 тепловыделяющих сборок (ТВС). Из них 587 — уже отработавшие, а ещё 28 — свежие, не использовавшиеся в реакторе.

Изображение: ChatGPT

Процесс идёт с помощью крана, которым управляют дистанционно. Сборки по одной поднимают из хранящихся в воде стеллажей, помещают в специальный транспортный контейнер и затем отправляют в пристанционное хранилище. По плану TEPCO, всё извлечение должно завершиться к марту 2029 года.

Изображение: strana-rosatom.ru (обработано chatGPT)

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Подготовка к этой миссии заняла несколько лет. Ещё в 2020-м специалисты TEPCO запускали в бассейн выдержки дистанционно управляемый подводный аппарат, чтобы детально изучить состояние содержимого. На площадке смонтировали грузоподъёмный кран, а персонал прошёл цикл тренировок — сначала на муляжах ТВС.

Стоит напомнить, что это не первая подобная операция на станции. В 2014 году TEPCO уже извлекла 1533 сборки из бассейна выдержки четвёртого блока — самого пострадавшего после цунами 2011 года. А в 2021-м аналогичные работы завершились на третьем энергоблоке: оттуда выгрузили ещё 566 тепловыделяющих сборок. Нынешний этап на втором блоке — очередной шаг в многолетней программе ликвидации последствий аварии.

#атомная энергетика #аэс #ремонт #авария #фукусим #tokyo electric power (tepco) #выгрузка ядерного топлива
Источник: strana-rosatom.ru
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