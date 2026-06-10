Машина получила усиленную раму, двигатель мощностью 483 л.с. и кабину с повышенным комфортом.

Российский автогигант «КАМАЗ» расширил портфель спецтехники для строительной отрасли, впервые показав публике свежую модель автобетоносмесителя под индексом 581425. Платформой для новинки послужило современное шасси КАМАЗ-65951, относящееся к пятому поколению (К5) с колёсной конфигурацией 8х4.

Источник: kamaz.ru

Установка спроектирована для доставки жидких бетонных смесей на объекты, поддержания их однородности при транспортировке за счёт постоянного перемешивания и последующей выгрузки непосредственно у точки заливки. Техника ориентирована на строительство многоквартирных домов, промышленных зданий, дорог и прочих гражданских инфраструктурных проектов.

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Главная техническая особенность — барабан смесителя увеличенного объёма, который вмещает 12 кубометров материала. Такая вместительность позволяет перевозить значительные партии бетона за один рейс, кратно повышая производительность бригад на площадке.

КАМАЗ-65951 (8х4) спроектирован по передовым инженерным лекалам и по ряду эксплуатационных характеристик превосходит ведущие зарубежные аналоги. В составе платформы: усиленная лонжеронная рама, а также ведущие мосты, рассчитанные на осевую нагрузку до 16 тонн. Водительская кабина получила обновлённую эргономику и крепится на пружинную подвеску с четырьмя точками опоры — это заметно снижает утомляемость водителя при многочасовых сменах.

Сборка машины ведётся на новой импортозамещённой элементной базе, устойчивой к санкционным ограничениям. Двигатель — рядный дизель КАМАЗ Р6 мощностью 483 л.с., отличающийся умеренным аппетитом к топливу. Агрегатируется он с 16-ступенчатой «механикой». По заявлению производителя, такая связка обеспечивает достойную динамику и экономичность даже при интенсивной работе в суровых строительных условиях.