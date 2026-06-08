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Первая серийная ГТД-110М на Юге России отработала на ТЭС более 12 тысяч часов
Газовая турбина разработки ОДК («Ростех») почти полтора года снабжает электроэнергией промышленные предприятия и жилой сектор южного региона. Инженеры продолжают совершенствовать установку: планируется упростить доступ к ротору для сокращения времени ремонта.
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Энергетическая газовая турбина ГТД-110М, выпущенная Объединённой двигателестроительной корпорацией (входит в «Ростех»), проработала примерно 12 тысяч часов в составе одной из тепловых электростанций, расположенной на Юге России. Агрегат запустили в ноябре 2024 года в качестве третьего энергоблока. С того момента турбина непрерывно обеспечивает электричеством жилые кварталы, коммунальную инфраструктуру и промышленные предприятия региона.

Изображение: rostec.ru

Изготовлением ГТД-110М занимается рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн». Данная установка — первый серийный двигатель отечественного производства для энергетики в диапазоне мощности от 90 до 130 МВт. Важнейшая особенность: он целиком спроектирован и собран из российских комплектующих. Коэффициент полезного действия достигает примерно 36%, что находится на уровне лучших зарубежных газотурбинных энергомашин.

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В конструкции турбины использованы передовые технологические решения: литые рабочие лопатки, аддитивные методы при создании камеры сгорания, термобарьерные покрытия для деталей, работающих в зоне высоких температур. Кроме того, российская машина легче и компактнее импортных аналогов, что заметно облегчает её доставку к местам установки.

Параллельно с эксплуатацией первой серийной турбины инженеры ОДК продолжают работу над улучшением характеристик установки. Одна из главных задач — уменьшить время простоя при ремонте. В данный момент разрабатывается конструкторская документация на разъёмные корпусные детали. Такое решение позволит получать доступ к роторной группе компрессора и турбины для замены узлов прямо на месте эксплуатации. Данное усовершенствование появится в следующих партиях поставок.

Уже завершена плановая инспекция горячей части ГТД-110М, проведены регламентные сервисные работы. На «ОДК-Сатурн» также ведётся деятельность по повышению ресурса, улучшению эксплуатационных и экологических показателей. Генеральный директор «ОДК-Турбины большой мощности» Олег Руснак отметил, что эти меры позволят снизить затраты на сервис в течение всего жизненного цикла установки.

#ростех #электричество #тэс #гтд-110м #газотурбина #одк-сатурн #гтд #одк-турбины большой мощности
Источник: rostec.ru
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