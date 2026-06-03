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У берегов Японии обнаружена затонувшая в годы Второй мировой войны американская подводная лодка
USS Herring (SS-233) покоится на глубине более 90 метров у острова Мацуа. Лодка затонула в июне 1944 года вместе с 83 членами экипажа после попадания береговой артиллерии.
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У побережья японского острова Мацуа обнаружен американский подводный корабль времён Второй мировой войны. USS Herring (SS-233) лежит на дне Тихого океана на глубине более 90 метров. Лодка сохранила вертикальное положение и, по оценкам специалистов Командования истории и наследия ВМС США (NHHC), находится в хорошем состоянии. Официально о находке объявлено 1 июня 2026 года, ровно через 82 года после гибели субмарины.

Изображение: popsci.com (обработано Flux)

«Сельдь» (таков перевод названия корабля) была спущена на воду 15 января 1942 года на верфи Портсмута в штате Мэн и принята в состав флота 4 мая того же года. За время боевых действий субмарина совершила восемь походов в Атлантическом и Тихом океанах, потопив семь вражеских судов, включая четыре японских грузовых транспорта.

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В последний путь лодка вышла в мае 1944 года. Вечером 31 мая экипаж другой американской субмарины, USS Barb, провёл встречу с Herring для разграничения зон патрулирования в районе Курильских островов. На следующее утро, 1 июня, акустики Barb зафиксировали вдалеке звуки взрывов глубинных бомб — оружия, предназначенного для поражения подводных целей.

Японские архивы подтверждают: береговая батарея накрыла Herring двумя прямыми попаданиями. Лодка затонула на месте, и 13 июля 1944 года, когда она не вернулась на базу на атолле Мидуэй, экипаж признали погибшим. Все 83 моряка на борту погибли.

Впервые обломки субмарины были обнаружены в 2017 году совместной экспедицией Русского географического общества и российских военных. По местоположению и внешнему виду они предположительно идентифицировали лодку как Herring. В 2022 году новая экспедиция вернулась к месту гибели, задокументировала состояние корпуса и установила памятную табличку. Собранные данные передали трем независимым исследователям — двум американцам и одному японцу. NHHC подтвердило подлинность находки 1 июня 2026 года.

На корпусе заметны боевые повреждения в районе боевой рубки — выступающей над палубой платформы, откуда офицеры управляли движением лодки. Эти разрушения, а также следы касания грунта носовой частью полностью соответствуют историческим записям о гибели Herring.

#сша #япония #археология #подводная лодка #вторая мировая война #затонувший корабль #дно океана #uss herring
Источник: popsci.com
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