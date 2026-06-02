This_is_the_way
В Намибии установили без крана 6-мегаваттную ветротурбину в условиях сильного ветра
Компания Nabrawind применила технологии безопорного монтажа Skylift и Total SES для сборки турбины Goldwind при порывах ветра до 20 м/с. Проект открывает путь к строительству ветропарков в труднодоступных регионах.
В Намибии впервые в Африке установили 6-мегаваттную ветротурбину без применения крана. Компания Nabrawind (недавно приобретённая Fortescue) смонтировала полноразмерную установку Goldwind GW165/6000 на ветропарке InnoVent Diaz в пустынных условиях, используя собственные безопорные технологии Skylift и Total Self-Erecting System (SES).

Изображение: Interestingengineering.com

Проект показал, что крупные ветроэлектростанции можно строить в удалённых районах, куда сложно доставить тяжёлую технику. Традиционные мобильные краны трудно перемещать по бездорожью, а при сильном ветре их использование становится небезопасным. Новая методика решает эти проблемы и открывает доступ к площадкам, ранее считавшимся непригодными для строительства.

Благодаря системе SES и технологии Skylift бригады вели монтаж при скорости ветра 15 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Для сравнения, обычные краны на критически важных этапах сборки прекращают работу уже при ветре 6–8 метров в секунду. Усовершенствованная механика позволяет поднимать башни любого типа, когда основной ротор зафиксирован на высоте 30–40 метров — значительно ниже прежнего порога в 90–100 метров. Система также безопасно работает с тонкостенными секциями.

Для монтажа безредукторной турбины Goldwind инженеры разработали специальный процесс. После подъёма первой секции башни и гондолы они закрепили две лопасти под углом 30 градусов к земле. Конфигурация потребовала особого такелажа и противовеса для стабилизации ротора. Затем с помощью системы BladeRunner противовес заменили третьей лопастью — это был первый случай применения такого метода с двумя лопастями под 30 градусами.

Всего ветропарк InnoVent Diaz будет включать семь краномонтируемых турбин Goldwind GW165/6000. Экстремальные ветры района делают его идеальным полигоном для отработки технологии. Компания ставит цель сократить чистое время сборки каждой следующей турбины до одной недели. Кроме того, на объекте установлены четыре турбины XMEC-Darwind XE93-2000 на фундаментах Nabrabase. При полном подключении к сети станция будет вырабатывать 230 ГВт*ч в год, покрывая 6% потребностей Намибии в электричестве и предотвращая выброс 200 тысяч тонн CO₂ ежегодно.

#африка #зеленая энергетика #зеленая энергия #ветровая энергия #намибия #ветровая турбина
Источник: interestingengineering.com
