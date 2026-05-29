This_is_the_way
Около 33 000 объектов на скорости 28 000 км/ч превращают орбиту Земли в зону столкновений
Инженеры предупреждают: даже полное прекращение запусков не остановит рост количества обломков из-за каскадного эффекта, известного как синдром Кесслера.
Орбитальное пространство вокруг нашей планеты стремительно превращается в гигантскую свалку. Согласно данным, полученным от Space-Track и Сети космического наблюдения США, в настоящее время зафиксировано более 33 000 искусственных объектов, движущихся со скоростью 28 000 км/ч. Специалисты подчёркивают, что даже самые мелкие частицы при таком темпе способны нанести серьёзные повреждения спутникам, пилотируемым станциям и научным зондам, работающим на низкой околоземной орбите.

Ситуация вызывает всё большую тревогу в связи с риском развития так называемого синдром Кесслера — самоподдерживающейся цепной реакции, при которой каждое новое столкновение порождает лавинообразный поток обломков, кратно увеличивая вероятность последующих инцидентов. По оценкам экспертов, общая масса всего этого мусора превышает 15 800 тонн. Для примера, это примерно 40 пассажирских авиалайнеров, разорванных на тысячи фрагментов и при этом несущихся на гиперзвуковой скорости.

Исследователи отмечают, что почти половина всех отслеживаемых объектов официально классифицирована как мусор. Из 33 269 позиций 12 550 приходятся на обломки разрушенных аппаратов, тогда как 17 682 являются действующей полезной нагрузкой (в основном спутниками). Таким образом, на каждые десять работающих спутников сегодня приходится около семи отслеживаемых объектов космического мусора.

Эмили Сакки, инженер по аэродинамике из университетской команды ракетостроения Бата, предупреждает, что ситуация будет ухудшаться даже при самом оптимистичном сценарии. «Если завтра прекратить все запуски, уровень засорённости орбиты всё равно продолжит расти. Процессы столкновений и фрагментации будут генерировать новые обломки быстрее, чем существующие будут сгорать в атмосфере», — поясняет она.

Помимо прямой угрозы столкновений, учёные обращают внимание на экологический аспект. При входе в атмосферу такие материалы, как алюминий, медь и литий, испаряются, превращаясь в микрочастицы, которые могут годами висеть в верхних слоях атмосферы, потенциально влияя на её химический состав и состояние озонового слоя.

Правительства и частные компании активно инвестируют в технологии очистки. Европейское космическое агентство готовит миссию ClearSpace-1 (запуск в 2029 году), цель которой — захват мусора роботизированными руками. Среди других разработок: магнитные системы, электростатические тросы, гарпуны, паруса торможения и лазерные установки. Однако коммерчески успешного удаления крупных объектов ещё не было, а стоимость такой операции остаётся запредельной. В ответ на вызов инженеры уже меняют конструкцию новых спутников, встраивая в них системы контролируемого схода с орбиты и полностью сгораемые материалы.

#космос #экология #земля #космический мусор #орбита #синдром кесслера #экология космоса #space-track
Источник: interestingengineering.com
