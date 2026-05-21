По данным Infoline, в первом квартале 2026 года объём рынка e-grocery достиг 482 млрд рублей, прирост составил 23,9% — это минимальный показатель с 2023 года. Среди причин — ограничения мобильного интернета, рост издержек ритейлеров и стремление покупателей к экономии.

Российский рынок доставки продуктов питания с января по март 2026 года увеличивался, однако темпы оказались самыми низкими с начала 2023 года. Согласно отчёту аналитического агентства Infoline, объём онлайн-продаж продуктов (e-grocery) за январь–март составил 482 миллиарда рублей. Это на 23,9% больше, чем годом ранее, тогда как в первом квартале 2025-го прирост достигал 26,3%, а в 2024-м превышал 55%. По мнению СМИ замедление связано с несколькими факторами, включая перебои мобильного интернета и изменившееся поведение покупателей, которые стали более бережливыми.





Изображение: ChatGPT

Параллельно фиксируется снижение интереса к обычным магазинам. В первом квартале посещаемость обычных продовольственных точек упала на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля онлайн-каналов в общем объёме продовольственного рынка поднялась с 5,7% до 6,6%. Ритейлеры также ощутили замедление динамики. В «Ленте» сообщили о росте онлайн-выручки на 18,8% (до 21,1 млрд рублей) при этом доход от партнёрских сервисов доставки сократился более чем на 19%. В X5 Group количество заказов увеличилось на 17,6% год к году, что также ниже прежних показателей.

Эксперты Infoline указывают на рост издержек у продавцов и проблемы со связью в отдельных регионах. Ограничения мобильного интернета, которые временами вводятся в некоторых субъектах, напрямую влияют на работу приложений, систем оформления заказов и обмена данными с курьерами. В Ассоциации компаний интернет-торговли отметили, что отключение связи фактически парализует онлайн-продажи, а компании из «белых списков» порой заранее ограничивают приём заказов, чтобы избежать сбоев.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов добавил, что россияне стали чаще сравнивать цены, тщательнее планировать покупки и избегать лишних трат. Эта тенденция проявляется как в офлайн-торговле, так и в интернете, хотя онлайн-сегмент продолжает расти быстрее традиционного. По данным Росстата, общий оборот продовольственных товаров в первом квартале 2026 года достиг 7,32 трлн рублей, увеличившись на 8,1% (годом ранее рост составлял 12,7%). «Сбериндекс» также зафиксировал замедление роста: в апреле траты на продукты выросли всего на 8,5% в годовом выражении, но темпы прироста последовательно снижаются.