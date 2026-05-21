Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Рост онлайн-продаж продуктов в России замедлился: аналитики фиксируют спад темпов с начала 2023 года
По данным Infoline, в первом квартале 2026 года объём рынка e-grocery достиг 482 млрд рублей, прирост составил 23,9% — это минимальный показатель с 2023 года. Среди причин — ограничения мобильного интернета, рост издержек ритейлеров и стремление покупателей к экономии.

Российский рынок доставки продуктов питания с января по март 2026 года увеличивался, однако темпы оказались самыми низкими с начала 2023 года. Согласно отчёту аналитического агентства Infoline, объём онлайн-продаж продуктов (e-grocery) за январь–март составил 482 миллиарда рублей. Это на 23,9% больше, чем годом ранее, тогда как в первом квартале 2025-го прирост достигал 26,3%, а в 2024-м превышал 55%. По мнению СМИ замедление связано с несколькими факторами, включая перебои мобильного интернета и изменившееся поведение покупателей, которые стали более бережливыми.


Изображение: ChatGPT

Параллельно фиксируется снижение интереса к обычным магазинам. В первом квартале посещаемость обычных продовольственных точек упала на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля онлайн-каналов в общем объёме продовольственного рынка поднялась с 5,7% до 6,6%. Ритейлеры также ощутили замедление динамики. В «Ленте» сообщили о росте онлайн-выручки на 18,8% (до 21,1 млрд рублей) при этом доход от партнёрских сервисов доставки сократился более чем на 19%. В X5 Group количество заказов увеличилось на 17,6% год к году, что также ниже прежних показателей.

Эксперты Infoline указывают на рост издержек у продавцов и проблемы со связью в отдельных регионах. Ограничения мобильного интернета, которые временами вводятся в некоторых субъектах, напрямую влияют на работу приложений, систем оформления заказов и обмена данными с курьерами. В Ассоциации компаний интернет-торговли отметили, что отключение связи фактически парализует онлайн-продажи, а компании из «белых списков» порой заранее ограничивают приём заказов, чтобы избежать сбоев.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов добавил, что россияне стали чаще сравнивать цены, тщательнее планировать покупки и избегать лишних трат. Эта тенденция проявляется как в офлайн-торговле, так и в интернете, хотя онлайн-сегмент продолжает расти быстрее традиционного. По данным Росстата, общий оборот продовольственных товаров в первом квартале 2026 года достиг 7,32 трлн рублей, увеличившись на 8,1% (годом ранее рост составлял 12,7%). «Сбериндекс» также зафиксировал замедление роста: в апреле траты на продукты выросли всего на 8,5% в годовом выражении, но темпы прироста последовательно снижаются.

#россия #рынок #статистика #продукты питания #коммерсант #e-grocery #онлайн-заказы
Источник: prufy.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Hardware Unboxed сравнили RX 9070 XT и RTX 5070 Ti в более чем 50 играх
29-й сезон мультсериала «Южный парк» выйдет в эфир в середине сентября
Microsoft отказывается от СМС-кодов для входа и восстановления личных учётных записей в Windows 11
Владелец Tesla Cybertruck арестован после попытки переплыть на своём электропикапе озеро в Техасе
Microsoft признала невозможность загрузки обновлений Windows 11 на некоторых ПК
Обновленный УАЗ «Патриот» показали до премьеры с новым салоном, дизелем JAC и светотехникой
Civilization VII получила долгожданное возвращающее игру к истокам серии обновление
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 5500 совместно с RTX 4070 Super в популярных играх
Китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 обеспечила разочаровывающий fps в играх на фоне RTX 4060
Производителям ПК Intel предложил выбрать: 18A или полное сокращение поставок старых процессоров
За рубежом вырос спрос на катушечные магнитофоны
Юбилейный AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition впервые обнаружили в каталоге магазина
Глава Bolt уволил HR-отдел после падения капитализации компании с $11 млрд до $300 млн
Модернизированный космический корабль Starship V3 компании SpaceX готов к дебютному запуску
AMD представляет APU Ryzen AI MAX 400 Gorgon Halo с поддержкой 192 ГБ памяти
Миниатюрные конденсаторы стали фаворитом инвесторов на фоне бума искусственного интеллекта
Летняя жара в России спровоцировала возгорания автомобилей
Шарнир из жидкого металла в iPhone Fold может подтолкнуть конкурентов к внедрению этой особенности
Электрокар Xiaomi YU7 GT установил мировой рекорд и опередил Audi RS Q8 Performance.

Популярные статьи

Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter