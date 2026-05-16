В столичном кластере видеоигр и анимации 23 мая пройдет «Кей-поп Киберсуббота», где посетители смогут первыми протестировать около 30 новинок от российских разработчиков.

В последнюю декаду мая, 23 числа, на площадке московского кластера, объединяющего разработчиков видеоигр и аниматоров, пройдёт «Кей-поп Киберсуббота». Организаторы из Агентства креативных индустрий столицы обещают представить публике примерно три десятка новых проектов от местных резидентов и выпускников программы «Фабрика видеоигр». У посетителей будет уникальная возможность опробовать новинки разных жанров — от экшенов, хорроров и головоломок до стратегий, RPG и тактических симуляторов — ещё до их официального релиза. Часть игр будет показана впервые.

Среди участников — платформа «Фогейм», которая привезёт демоверсию «Берсерк Герои Онлайн». Это цифровая адаптация популярной отечественной карточной вселенной «Берсерк. Герои». Желающие смогут выстроить собственную колоду из фэнтезийных героев и помериться силами в магических поединках. Кроме того, на стенде будут доступны Lineage 2 Essence и Blade & Soul NEO. Студия Terrabyte Games подготовила психологический хоррор Run Away From Me: Alexandra, где героиня пытается сбежать из логова преступника.

Любителей фольклорной тематики заинтересует Tsarevna от студии Watt. Это мрачное фэнтези в славянских декорациях: игрокам предстоит взять на себя роль Царевны Лебедь — воительницы, которая сумела перехитрить смерть. В её путешествии встретятся упыри, русалки и прочие существа из народных преданий.

Институт развития интернета (ИРИ) покажет две свои работы. Первая — «Гостомельские богатыри»: тактическая RTS, посвящённая действиям российских десантников, с шестью сценариями, базирующимися на реальных событиях. Вторая — «Командиры бездорожья», симулятор раллийных заездов на мощных грузовых автомобилях. Для справки: ранее отечественная команда Unfrozen выпустила в ранний доступ Steam проект Olden Era, продолжающий культовую серию Heroes of Might and Magic. Игра окупилась за 24 часа, продалась тиражом свыше четверти миллиона копий и сразу возглавила глобальный рейтинг продаж платформы.