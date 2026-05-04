На выставке «Город» во Владивостоке дилер КАМАЗа показал два тягача поколения К5: КАМАЗ-65659 (6х2) с подъёмной осью и полной массой до 44 тонн и полноприводный КАМАЗ-65955 (6х6) с 560-сильным двигателем.

Официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в Приморском крае — компания «ПТК» принял участие в 32-й выставке «Город», которая проходила во Владивостоке с 28 по 30 апреля. На стенде были представлены два магистральных тягача новейшего пятого поколения: КАМАЗ-65955 и КАМАЗ-65659.

Дальний Восток и особенно Приморье сегодня переживают строительный бум. Реализуются крупные проекты в жилищном секторе, транспортной логистике, судостроении. Растёт потребность в грузовой технике, стройматериалах и современных технологиях. Выставка «Город» как раз и была нацелена на поддержку национальных и региональных программ, импортозамещение и укрепление технологической независимости страны. В мероприятии участвовало более 90 компаний, и лидер грузового машиностроения в РФ представил модели, наиболее востребованные в регионе.

КАМАЗ-65659 — это трёхосный седельный тягач с колёсной формулой 6х2, по сути — удлинённая версия популярного КАМАЗ-54901. Его главная особенность — дополнительная подъёмная ось, которая позволяет увеличить полную массу автопоезда до 44 тонн, не нарушая законодательных ограничений по нагрузке на дорожное полотно. Машина оснащена просторной кабиной с ровным полом, двигателем мощностью 483 лошадиные силы и автоматизированной коробкой передач. Тягач рассчитан на работу с полуприцепами, у которых высота сцепного устройства составляет 1150–1170 мм. Благодаря продуманному распределению веса по осям автомобиль обеспечивает максимальную эффективность при грузоперевозках.

КАМАЗ-65955 — это полноприводный седельный тягач (колёсная формула 6х6) относится к тяжёлому семейству. У него три ведущих моста и комфортабельная кабина со спальным местом. Машина предназначена для работы в сложных дорожных условиях: перевозка тяжёлой строительной техники, сыпучих материалов и длинномерных грузов (например, леса). Под капотом — дизельный KAMA3-910.50-560 экологического класса «Евро-5» объёмом 12,9 литра и мощностью 560 л.с. В паре с ним работает 16-ступенчатая механическая коробка передач, отличающаяся низким уровнем шума, высоким КПД и, как следствие, экономичным расходом топлива. Рама с перфорацией (сетка 50×50 мм) необходима для того чтобы быстро крепить дополнительное оборудование, а мощный лонжерон 300 мм в сечении добавляет конструкции жёсткости.



