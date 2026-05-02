This_is_the_way
Японские и американские учёные нашли стволовые клетки, восстанавливающие зубы и челюстную кость
Исследователи из Токийского института науки и Техасского университета идентифицировали две линии стволовых клеток, отвечающих за формирование корня зуба и окружающей кости.

Долгое время заменить утерянный зуб можно было только имплантом или протезом. Эти решения не воспроизводят естественную структуру и функцию. Учёные давно пытаются понять, как зуб формируется природой, чтобы запустить регенерацию.

Изображение: Flux

Сложность в том, что развитие зуба зависит от тонкой координации множества типов клеток: пульпы, эмалевого органа и костеобразующих клеток челюсти. Сигнальные сети управляют каждым этапом — от коронки до корня. Детали этого процесса оставались неизвестны.

Команда под руководством Мидзуки Нагаты (Science Tokyo) и Ваниды Оно (UTHealth) использовала генетически модифицированных мышей и методы трассировки клеток в реальном времени. Они обнаружили две ранее неизвестные популяции мезенхимных стволовых клеток.

Первая линия берёт начало в верхушечной папилле — мягкой ткани на кончике растущего корня. Клетки экспрессируют белок CXCL12 и через сигнальный путь Wnt могут превращаться в одонтобласты (образуют дентин), цементобласты (внешний слой корня) и даже в остеобласты, формирующие кость.

Вторая линия находится в зубном фолликуле — мешочке, окружающем зачаток зуба. Эти клетки экспрессируют паратиреоидный гормон (PTHrP). Чтобы они стали остеобластами, необходимо подавление сигнального пути Hedgehog.

Открытие даёт чёткую механистическую схему формирования корня и открывает путь к регенеративной терапии пульпы, периодонтальных тканей и кости. Возможно, скоро отпадёт надобность в зубной имплантологии.

#сша #япония #медицина #стволовые клетки #зубы #регенерация #кости #регенерация зубов #регенерация тканей
Источник: scitechdaily.com
Популярные новости

Пикап Toyota Hilux превратили в самосвал с краном и откидным кузовом грузоподъемностью 5 тонн
Авиаэксперт Пантелеев: Фюзеляж Ту-454 может быть изготовлен целиком из композитных материалов
Создатели Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за лесную фракцию Роща
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
Глубоководный робот спустился на 2,5 км к затонувшему кораблю XVI века и сделал 86 тысяч снимков
Эксперты раскрыли причину отказа от лобового остекления в новых российских сверхзвуковых самолётах
Эксперты подвели первые итоги успешного запуска новой ракеты «Союз-5»
Учёный из Бразилии нашёл маршрут сокращающий в 2 раза путь до Марса
В Китае создали интегрируемую на грузовик мобильную АЭС мощностью 10 мегаватт
РосАтом: в мире растёт дефицит ключевого реагента для добычи урана
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
Игровой КПК MSI Claw 8 EX AI+ с новым процессором Intel Arc G3 Extreme замечен в Сети
JEDEC утвердила новый стандарт логики DDR5 MRDIMM и нацелилась на 12 800 МТ/с
В ГК Автодор отреагировали на видео с ездой на скорости до 300 км/ч
В России создали первые со времён СССР отечественные микшерные пульты
Пиратская RPG-игра Windrose может чрезмерно нагружать накопители и записывать более 100 ГБ за час
В России запретили ввоз Starlink и других иностранных спутниковых терминалов связи
General Motors пишет 90% кода для автопилота с помощью ИИ
Hogwarts Legacy вновь раздают в EGS по случаю 25-летия первого фильма по «Гарри Поттеру»
Lada Azimut первой в линейке получит панорамную крышу с люком

Популярные статьи

Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
