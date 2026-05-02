Два серебряных пенни с изображением Агнца Божия (Agnus Dei) обнаружили металлоискатели в Ютландии. Монеты отчеканили около 1009 года по приказу короля Этельреда II.

Этельред II Неразумный правил Англией с 978 по 1016 год. Его правление пришлось на пик скандинавских вторжений. В 1009 году, когда страна оказалась на грани военного коллапса, король приказал выпустить необычные монеты. Вместо привычного королевского портрета на них чеканили Агнца Божия с копьём (символ жертвы Христа) и парящего голубя (Святой Дух). Это была не просто смена дизайна, а попытка заручиться божественной защитой. Монету объединили с постом, покаянием и молитвами.

Найденные монеты. Изображение: arkeonews.net

Но серебряные пенни не остановили викингов. Уже в 1013 году датский конунг Свен Вилобородый захватил английский трон, а его сын Кнут Великий создал империю, включавшую Англию, Данию и Норвегию. Монета, призванная защитить от захватчиков, оказалась в руках самих викингов. Всего в мире известно около 30 таких пенни, и большинство найдено в Скандинавии и Прибалтике. На датских экземплярах заметны маленькие петельки — монеты носили как подвески или амулеты. Для викингов христианская символика была экзотической, престижной и, возможно, магической.

Находка важна и для истории денежного обращения. Английское серебро, поступавшее в Данию, изменило привычки скандинавов. Вместо рубленого серебра и гирек они переняли английскую систему чеканки. Даже тема Агнца Божия не исчезла: её позже использовали датские короли Кнут Великий, Хартакнут и Свен Эстридсен, который строил церковную организацию Дании. Викинги сделали из монет с сакральными символами украшения. Это наглядная иллюстрация того, как христианская эстетика просачивалась в скандинавскую культуру не через проповеди, а через трофеи.