This_is_the_way
В Корее достигли удельной энергоемкости 350 Вт*ч/кг на твердотельном аккумуляторе
Исследователи из Корейского электротехнологического института (KERI) применили нанооловянный промежуточный слой. Это позволило снизить межфазное сопротивление, подавить рост дендритов и отказаться от громоздких систем внешнего сжатия.

Твердотельные батареи считаются безопасной альтернативой литий-ионным, поскольку не содержат жидкого электролита. Однако на границе твёрдого электролита и электродов возникает высокое сопротивление, мешающее переносу ионов. Традиционное решение — внешнее давление в десятки мегапаскалей приводит к утяжелению конструкции и удорожанию.

Изображение: interestingengineering.com

Корейские учёные под руководством доктора Нам Ки Хуна нанесли на анод тонкий слой наночастиц олова методом трансферной печати. Этот слой выполняет две функции: создаёт дополнительный путь для ионов и защищает литиевый анод от повреждений в процессе циклов. Доктор Ким Ён О с помощью моделирования на атомарном уровне подтвердил механизмы работы оловянного легирования и дал рекомендации для дальнейшего проектирования.

Испытания проводились на пакетных ячейках большого формата. Энергетическая плотность превысила 350 Вт·ч/кг, что заметно выше 150–250 Вт·ч/кг у современных литий-ионных аккумуляторов. При этом требуемое внешнее давление составило всего 2 МПа. Это на порядок меньше, чем в других перспективных разработках. После 500 циклов ячейки сохранили 81% ёмкости, и дендритов не обнаружено.

В KERI отмечают, что технология решает две ключевые задачи: масштабируемость до промышленных форматов и стабильность интерфейса. Потенциальные применения — электромобили, человекоподобные роботы, стационарные накопители энергии. На разработку подана патентная заявка в Корее. Исследование опубликовано в журнале Advanced Energy Materials.

#батарея #корея #твердотельные аккумуляторы #твердотельная батарея #перспективные разработки #источники питания #электротехника и микроэлектроника
Источник: interestingengineering.com
Популярные новости

Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
В Китае изобрели топливную ячейку на угле, способную генерировать электроэнергию без выбросов
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
ИКИ РАН: цветочное полнолуние в России наступит в ночь на 2 мая
Авиаэксперт Пантелеев: Фюзеляж Ту-454 может быть изготовлен целиком из композитных материалов
Создатель игры Fallout Тим Кейн анонсировал новый проект
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
Ворота Шамаш в Ираке открыли стелу Ашшурбанипала и свидетельства двух катастроф
ASRock представила полностью белую материнскую плату X870E Taichi White
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений
В Google TV появятся ИИ-функции Gemini
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране
В ГК Автодор отреагировали на видео с ездой на скорости до 300 км/ч
Металлоискатель нашёл в Дании редкую золотую брошь железного века
В Китае прекратили лицензирование роботакси после инцидента с Baidu
В России запретили ввоз Starlink и других иностранных спутниковых терминалов связи
Глава Take Two высказался о цене GTA 6 и пошутил, что 19 ноября игроки возьмут больничный

Популярные статьи

Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
