Энтузиасты из клуба Go Detecting (Midlands) Ltd обнаружили в Вустершире клад из 63 серебряных монет. Большинство отчеканено от имени короля Бургреда, правившего Мерсией в 852–874 годах. Сокровище предположительно зарыли между 871 и 874 годами, спасая от наступавших армий датчан

Группа поисковиков с металлоискателями нашла в приходе Бикмарш (графство Вустершир) редкий клад раннесредневековых англосаксонских монет. Находку передали в соответствующие органы, после чего Вустерширская археологическая служба провела повторное металлодетекторное и геофизическое обследования, а затем и раскопки. В итоге извлекли 63 монеты. Обнаружили также артефакты римского периода, но прямого отношения к кладу они не имеют.

Источник: https://www.popsci.com/

Для Вустершира монеты V – начала XI века — большая редкость. До Бикмарша здесь задокументировали менее 100 экземпляров, из них 18 входили в клад из Северн-Стоук — единственное другое сокровище IX века в графстве. Специалисты не нашли сооружений, напрямую связанных с кладом, однако, в том же районе откопали 35 мелких свинцовых пластинок. В Англии уже встречались монетные сокровища, завёрнутые в свинец, но связать эти фрагменты с бикмаршским кладом пока невозможно.

Источник: https://www.popsci.com/

На участке заметны следы средневековой и современной вспашки. Именно поэтому монеты оказались рассредоточены в верхнем слое почвы. Скорее всего, их закопали неглубоко, а потом распахали. Большинство монет отчеканены от имени короля Бургреда, правившего Мерсией с 852 по 874 год. Клад, вероятно, зарыли между 871 и 874 годами, пытаясь уберечь его от викингов, которые в то время наступали по всей Англии. Англосаксонский период продолжался с 410 года (после ухода римлян) до нормандского завоевания 1066 года. Другими англосаксонскими королевствами были Нортумбрия, Уэссекс и Восточная Англия.

Этот случай показывает, что при грамотном зпконодательном подходе любители с металлоискателями становятся не угрозой, а помощниками археологов. Жаль, что из-за многовековой распашки контекст находки оказался утерян. Клад остаётся ценным свидетельством того, как местная элита пыталась спасти своё богатство от наступающих викингов.