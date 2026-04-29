This_is_the_way
Энтузиасты с металлоискателями нашли в Англии редкие саксонские монеты, спрятанные от викингов
Энтузиасты из клуба Go Detecting (Midlands) Ltd обнаружили в Вустершире клад из 63 серебряных монет. Большинство отчеканено от имени короля Бургреда, правившего Мерсией в 852–874 годах. Сокровище предположительно зарыли между 871 и 874 годами, спасая от наступавших армий датчан

Группа поисковиков с металлоискателями нашла в приходе Бикмарш (графство Вустершир) редкий клад раннесредневековых англосаксонских монет. Находку передали в соответствующие органы, после чего Вустерширская археологическая служба провела повторное металлодетекторное и геофизическое обследования, а затем и раскопки. В итоге извлекли 63 монеты. Обнаружили также артефакты римского периода, но прямого отношения к кладу они не имеют.

Для Вустершира монеты V – начала XI века — большая редкость. До Бикмарша здесь задокументировали менее 100 экземпляров, из них 18 входили в клад из Северн-Стоук — единственное другое сокровище IX века в графстве. Специалисты не нашли сооружений, напрямую связанных с кладом, однако, в том же районе откопали 35 мелких свинцовых пластинок. В Англии уже встречались монетные сокровища, завёрнутые в свинец, но связать эти фрагменты с бикмаршским кладом пока невозможно.

На участке заметны следы средневековой и современной вспашки. Именно поэтому монеты оказались рассредоточены в верхнем слое почвы. Скорее всего, их закопали неглубоко, а потом распахали. Большинство монет отчеканены от имени короля Бургреда, правившего Мерсией с 852 по 874 год. Клад, вероятно, зарыли между 871 и 874 годами, пытаясь уберечь его от викингов, которые в то время наступали по всей Англии. Англосаксонский период продолжался с 410 года (после ухода римлян) до нормандского завоевания 1066 года. Другими англосаксонскими королевствами были Нортумбрия, Уэссекс и Восточная Англия.

Этот случай показывает, что при грамотном зпконодательном подходе  любители с металлоискателями становятся не угрозой, а помощниками археологов. Жаль, что из-за многовековой распашки контекст находки оказался утерян. Клад остаётся ценным свидетельством того, как местная элита пыталась спасти своё богатство от наступающих викингов.

#находки #археология #британия #англия #раскопки #монеты #викинги #англосаксы #металлоискатель
Источник: popsci.com
Популярные новости

В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
HBO Max представил тизер спин-оффа «Теории большого взрыва» о приключениях Стюарта
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
ГосНИИАС: российский сверхзвуковой пассажирский самолёт откажется от лобового стекла в кабине пилота
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
Samsung Electronics планирует прекратить продажи телевизоров и бытовой техники в Китае
Кабель Corsair ThermalProtect 12V-2x6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления оценён в $25
В ГосНИИАС раскрыли внешний облик российского сверхзвукового пассажирского самолета
CDEK.Shopping: Российские покупатели заказывают за границей всё более дешёвую электронику
В Xbox подтвердили, что цена и доступность Project Helix зависят от ситуации на рынке памяти
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
МВД России подтвердило законность использования магнитных рамок для автомобильных номеров
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
Вселенная может схлопнуться на триллионы лет раньше – через 33,3 миллиарда лет
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой
Разработчики игр готовы отказаться от Denuvo из-за постоянного обхода этой технологии защиты

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
