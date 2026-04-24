Венгерские учёные с помощью новейшего фотонного компьютерного томографа впервые детально изучили мумифицированные останки возрастом более 2300 лет, обнаружив признаки остеопороза. Технология позволяет получать трёхмерные модели и уточнять возраст, пол и методы бальзамирования без повреждения уникальных экспонатов.

Исследователи из Медицинского центра визуализации Университета Земмельвайса (Будапешт) применили компьютерный томограф с фотонно-счётным детектором для изучения древнеегипетских мумифицированных останков. Сканирование проводилось ночью, вне обычных приёмных часов, по стандартным клиническим протоколам. Это первый случай использования столь высокой технологии для анализа мумий из коллекции Музея истории медицины Земмельвайса (входящего в Венгерский национальный музей).

Изображение: Flux

Объекты исследования — фрагменты тел, находившиеся в собрании музея с первых лет его существования. Радиоуглеродный анализ трёх образцов показал, что древнейшие останки датируются периодом между 401 и 259 годами до нашей эры. Их возраст превышает 2300 лет. Ранее мумии уже изучали с помощью обычных КТ, но старые технологии не давали такого уровня детализации, какой обеспечивает фотонно-счётный томограф.

Новые изображения позволили рассмотреть зубы и черепные швы с беспрецедентной чёткостью. Это поможет уточнить возраст умерших и, возможно, создать их точные 3D-модели, включая реконструкцию лиц. Кроме того, томография дала медицинские открытия: у одной из мумий обнаружены признаки остеопороза (хотя предстоит выяснить, вызван ли он старением или болезнью). Вторая нижняя конечность, по всей видимости, принадлежала молодому человеку. Такие детали ранее не были доступны.

Одна из находок оказалась полной неожиданностью: экспонат, который считался простым свёртком и первоначально был идентифицирован как человеческая голова (а позже — как мумия птицы), на самом деле оказался стопой взрослого человека. Исследователи также изучают текстильные фрагменты обёрток, чётко видимые на снимках: слои ткани и их структура могут рассказать о методах мумификации, возрасте и возможных заболеваниях.

«Современные методы визуализации открывают новые перспективы в изучении мумий, — отметила главный музеолог Кристина Шеффер. — Они позволяют извлекать информацию из тысячелетних находок, не повреждая их». Команда продолжает анализ данных и рассчитывает получить новые научные данные о здоровье, повседневной жизни и ритуалах погребения древних египтян.

Фото объектов исследования можно посмотреть здесь.