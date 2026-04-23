This_is_the_way
В Госдуме предложили создать «белый список VPN» и защитить интернет для проверенных пользователей
Депутат Дмитрий Гусев (фракция «Справедливая Россия») направил председателю правительства Михаилу Мишустину письмо с инициативой создать в России официальный реестр разрешённых VPN-протоколов.

Как считает Гусев, нынешние запреты на доступ к некоторым сайтам и сервисам, хоть и вводятся ради защиты национальных интересов, на практике доставляют массу хлопот рядовым россиянам и представителям небольшого частного бизнеса, которые ежедневно зависят от мобильного интернета. Кроме того, полное отсечение инструментов для обхода блокировок, по мнению депутата, создаёт дополнительные уязвимости для компаний и серьёзно затрудняет труд разработчиков — им необходим легальный выход к иностранным репозиториям и библиотекам кода.

Изображение: Flux

Что предлагает депутат:

  • Сформировать перечень доверенных VPN-протоколов («белые VPN») — это даст гарантии защиты данных в госсекторе и не помешает частному бизнесу.
  • Автоматически включать в «белый список пользователей» владельцев номеров, подтверждённых через портал «Госуслуги» — таким людям мобильный интернет ограничиваться не должен.
  • Создать реестр «белых хостинг-провайдеров» — российских компаний, чьи мощности физически находятся на территории РФ, и обеспечить бесперебойную работу их ресурсов.
  • Гарантировать аккредитованным IT-компаниям легальный доступ к ключевым зарубежным инструментам разработки, включая библиотеки и репозитории открытого кода.

По убеждению Гусева, России необходимо отказаться от тактики тотальных ограничений в пользу адресной настройки трафика. Ключевая ставка должна быть сделана на технологию выборочного снижения скорости: под замедление попадает исключительно вредоносный или запрещённый контент, тогда как все легальные платформы и сервисы продолжают функционировать в штатном режиме.

Помимо прочего, парламентарий предлагает временно заморозить внедрение любых новых цифровых решений, которые критически завязаны на наличие мобильного интернета — в частности, систем удалённой верификации личности. Такие сервисы, по его мнению, не должны запускаться до момента появления полностью независимых, суверенных каналов для обработки пользовательских данных.

Ранее Роскомнадзор уже разрешил 1730 отечественным компаниям пользоваться VPN для подключения к иностранным ресурсам — в общей сложности речь идёт о более чем 57 тысячах IP-адресов и подсетей. При этом с 1 марта 2024 года в России действует запрет на публикацию информации о способах обхода блокировок, а сам РКН отчитывается о блокировке 470 VPN-сервисов. Предложения Дмитрия Гусева, по сути, предлагают более гибкую альтернативу существующей системе.

#россия #госдума #роскомнадзор #vpn #обход блокировок #справедливая россия #proxy #прокси-сервер
Источник: ria.ru
