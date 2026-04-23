РКН предоставил 1730 отечественным предприятиям возможность пользоваться VPN для получения доступа к иностранным ресурсам для выполнения их производственных задач. В госструктуре уточнили, что доступ предоставлен для более чем 57 тысяч адресов и подсетей на основании заявлений компаний.

При этом использование VPN-сервисов для корпоративных взаимоотношений внутри РФ не ограничивается. Проблемы возникают при необходимости получения доступа к серверам за рубежом, особенно когда речь идёт об иностранных библиотеках открытого кода (Open Source), которые активно используют российские разработчики программного обеспечения.

На годовом собрании Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» председатель правления Наталья Касперская заявила, что из-за блокирования VPN-сервисов может быть осложнён переход к этим ресурсам. В Минцифры ранее разъясняли: компании, столкнувшиеся с трудностями, могут обратиться в РКН для помощи в решения этой сложности.

В России с 1 марта 2024 года действует запрет на публикацию и распространение информации, показывающей средства для обхода блокировок. По данным РКН, сейчас блокируется 470 VPN-сервисов. При этом легальная работа с VPN для корпораций по-прежнему возможно при условии подачи заявки и получения разрешения.