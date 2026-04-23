This_is_the_way
РосКомНадзор разрешил 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам
Роскомнадзор предоставил 1730 российским компаниям доступ к зарубежным ресурсам через VPN для производственной деятельности. Всего открыто более 57 000 адресов и подсетей.

РКН предоставил 1730 отечественным предприятиям возможность пользоваться VPN для получения доступа к иностранным ресурсам для выполнения их производственных задач. В госструктуре уточнили, что доступ предоставлен для более чем 57 тысяч адресов и подсетей на основании заявлений компаний.

Изображение: Qwen

При этом использование VPN-сервисов для корпоративных взаимоотношений внутри РФ не ограничивается. Проблемы возникают при необходимости получения доступа к серверам за рубежом, особенно когда речь идёт об иностранных библиотеках открытого кода (Open Source), которые активно используют российские разработчики программного обеспечения.

На годовом собрании Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» председатель правления Наталья Касперская заявила, что из-за блокирования VPN-сервисов может быть осложнён переход к этим ресурсам. В Минцифры ранее разъясняли: компании, столкнувшиеся с трудностями, могут обратиться в РКН для помощи в решения этой сложности.

В России с 1 марта 2024 года действует запрет на публикацию и распространение информации, показывающей средства для обхода блокировок. По данным РКН, сейчас блокируется 470 VPN-сервисов. При этом легальная работа с VPN для корпораций по-прежнему возможно при условии подачи заявки и получения разрешения.

#россия #роскомнадзор #vpn #ркн #предприятия #ограничение доступа #доступ в интернет #интерфакс
Источник: interfax.ru
Сейчас обсуждают

OgoGoLog
11:12
"возвращает в эксплуатацию" "предложил поднять" Как то заголовок со смыслом не бьётся. Не находите? Или "пофиг, лишь бы пукнуть в комментариях"?
В России практически готов к эксплуатации самолёт для региональных перевозок Ил-114-300
Тигровая Пчела
09:47
Циолковский предсказывалименно развитие дирижаблей. Это была ужасная стратегическая ошибка. Для России, у наз в заполярье дороги просто нельзя строить, там мерзлота начинает разрушаться после одного п...
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
K0nst4nt1n
09:40
айсбуки все на hmten/tongfang и как владелец такого же ноута на рязани 7840hs после 5 месяцев эксплуатации никому такое не советую, спонтанные ребуты, огороженный биос и необходимость зажимать лимиты ...
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
Виталий Крюков
09:24
С нашей стороны, видать, ограждение не успели сделать? :-)))
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
Алексей Соснов
09:09
Заходят не под VPN , если конечно верно настроили. Просто приложение если например андроид, оно сечет, что запущен VPN в устройстве .
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
222
09:02
а можно я 20% от коммуналки не буду платить? или мне зарплату доплачивать не будут на 20%? не должно быть никакого допустимого превышения
В Госдуме не поддержали идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Hard-Workshop
08:52
Нормально так пригорели некомпетентные хейтеры занимающиеся буллингом в комментариях, но вижу что накрутили всего по ~60 минусов всем неугодным, а ведь в гораздо менее популярных статьях накручивали и...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Hard-Workshop
08:42
"можно было бы..." - Ну да, можно БЫЛО БЫ, если бы видеокарту ремонтировали и модифицировали крайне некомпетентные хейтеры из комментариев... «Комментатор Henry Morgan выглядит как человек, который п...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
usr721
08:14
Из-за нехватки самолетов Россия возвращает в эксплуатацию «кукурузники». Сибирский научно-исследовательский институт авиации предложил поднять с баз хранения около 700 самолетов АН-2, чтобы закрыть к...
В России практически готов к эксплуатации самолёт для региональных перевозок Ил-114-300
George Mendel
08:03
https://vc.ru/rl/1218350-9-samyh-moshnyh-igrovyh-kompyuterov-reiting-2026-goda 🖥️🏓 https://dtf.ru/obektivno/4735011-16-luchshikh-sbork-pk-dlya-igry-2026-godu
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
