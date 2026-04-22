This_is_the_way
В Аргентине обнаружили останки динозавра Bicharracosaurus dionidei жившего 155 миллионов лет назад
В Патагонии обнаружили останки нового вида зауропода Bicharracosaurus dionidei длиной около 20 метров. Учёные выяснили, что динозавр сочетает в себе черты африканских видов и североамериканских. Этим он уникален.

Палеонтологи описали новый вид длинношеих динозавров, обнаруженный на юге Аргентины в провинции Чубут. Окаменелости получили название Bicharracosaurus dionidei — от испанского разговорного слова «bicharraco» (крупное животное) и имени пастуха Диониде Месы, который нашёл первые кости на своей ферме. Возраст находки оценивается примерно в 155 миллионов лет (поздний юрский период), когда Южная Америка ещё входила в состав суперконтинента Гондвана.

Изображение: Flux

Учёные из Баварского государственного собрания естественной истории (SNSB) и Музея палеонтологии Эхидио Феруглио извлекли фрагменты позвоночника. Это более 30 позвонков из шеи, спины и хвоста, а также несколько рёбер и часть таза. Судя по строению костей, останки принадлежат взрослой особи, достигшей примерно 20 метров в длину. Это меньше, чем у гигантских зауропод вроде диплодока (до 40 метров), но всё равно впечатляющий размер.

Изображение: scitechdaily.com

Главная неожиданность ждала исследователей при детальном анализе. Скелет Bicharracosaurus демонстрирует удивительное сочетание признаков, характерных для разных групп зауропод. Одни кости напоминают Giraffatitan (брахиозаврид из Танзании), тогда как другие, особенно спинные позвонки, больше похожи на Diplodocus и его родственников из Северной Америки. Филогенетический анализ показал, что новый вид, вероятнее всего, относится к брахиозавридам, что делает его первым представителем этой группы из юрского периода Южной Америки.

Изображение: scitechdaily.com

«Наши знания об эволюции позднеюрских зауропод до сих пор основывались почти исключительно на многочисленных находках из Северной Америки и других мест Северного полушария, — объясняет Александра Ройттер, первый автор исследования и докторант Мюнхенского университета. Долгое время на южных континентах существовало лишь одно значимое местонахождение, и оно в Танзании». Открытие в аргентинской Патагонии, по словам руководителя исследования, профессора Оливера Раухута,  предоставляет важный материал для сравнения, который позволяет постоянно дополнять и пересматривать представления об эволюции этих животных, особенно в Южном полушарии.

Изображение: scitechdaily.com

Статья с описанием Bicharracosaurus dionidei опубликована в журнале PeerJ. Окаменелости сейчас хранятся в Музее палеонтологии Эхидио Феруглио в Трелью (Аргентина). Исследователи надеются, что дальнейшие раскопки в формации Каньядон-Калькарео помогут обнаружить более полные скелеты и прояснить, почему южноамериканские зауроподы сочетали в себе черты, которые на других континентах были разделены между разными семействами.

#находки #аргентина #палеонтология #динозавр #окаменелость #зауроподы #bicharracosaurus dionidei #snsb #юрский период
Источник: scitechdaily.com
