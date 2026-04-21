Археологи обнаружили крупнейшее в истории собрание остраконов — надписей на черепках керамики на месте древнего города Атрибис в Египте. Коллекция насчитывает более 43 тысяч фрагментов, датируемых с III века до н.э. по XI век н.э.

Раскопки велись совместно Университетом Тюбингена и Министерством туризма и древностей Египта на территории храма Птолемея XII — отца знаменитой Клеопатры. Изначально исследователи занимались храмом, но вскоре раскопки превратились в урок по изучению повседневной жизни древних египтян.

Остраконы представляют собой своего рода древние «стикеры» — короткие заметки на керамике, которые редко сохраняются на протяжении столетий. В отличие от парадных надписей на папирусах, эти черепки содержат бытовые мелочи: налоговые квитанции, накладные на поставки, школьные упражнения, рисунки на полях и даже сертификаты жрецов на качество жертвенных животных.

«Остраконы показывают удивительное разнообразие повседневных ситуаций, — заявил профессор Кристиан Лайц из Университета Тюбингена. — Именно это смешение делает находку такой ценной».

Большинство надписей выполнено демотическим письмом — египетской скорописью. Однако встречаются также тексты на греческом, иератическом, иероглифическом, коптском и арабском языках, что свидетельствует о культурном смешении в регионе. Среди рисунков — люди, боги, скорпионы, землеройки и ласточки. Самый древний остракон оказался простой налоговой квитанцией, а один из фрагментов — накладной на первую поставку с южной винодельни.

Археологи нашли около 40 тысяч фрагментов в одном месте, причем в отдельные дни обнаруживали до 100 черепков. Большая часть Атрибиса пока не раскопана, и учёные ожидают новых находок. Теперь перед исследователями стоит задача оцифровать десятки тысяч трёхмерных фрагментов, где может помочь искусственный интеллект, но его обучение требует значительных усилий.