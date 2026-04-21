Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
В Египте нашли 43 000 остраконов - форму различных повседневных заметок того времени
Археологи обнаружили крупнейшее в истории собрание остраконов — надписей на черепках керамики на месте древнего города Атрибис в Египте. Коллекция насчитывает более 43 тысяч фрагментов, датируемых с III века до н.э. по XI век н.э.

Раскопки велись совместно Университетом Тюбингена и Министерством туризма и древностей Египта на территории храма Птолемея XII — отца знаменитой Клеопатры. Изначально исследователи занимались храмом, но вскоре раскопки превратились в урок по изучению повседневной жизни древних египтян.

Изображение: www.popularmechanics.com (обработано ИИ)

Остраконы представляют собой своего рода древние «стикеры» — короткие заметки на керамике, которые редко сохраняются на протяжении столетий. В отличие от парадных надписей на папирусах, эти черепки содержат бытовые мелочи: налоговые квитанции, накладные на поставки, школьные упражнения, рисунки на полях и даже сертификаты жрецов на качество жертвенных животных.

«Остраконы показывают удивительное разнообразие повседневных ситуаций, — заявил профессор Кристиан Лайц из Университета Тюбингена. — Именно это смешение делает находку такой ценной».

Большинство надписей выполнено демотическим письмом — египетской скорописью. Однако встречаются также тексты на греческом, иератическом, иероглифическом, коптском и арабском языках, что свидетельствует о культурном смешении в регионе. Среди рисунков — люди, боги, скорпионы, землеройки и ласточки. Самый древний остракон оказался простой налоговой квитанцией, а один из фрагментов — накладной на первую поставку с южной винодельни.

Археологи нашли около 40 тысяч фрагментов в одном месте, причем в отдельные дни обнаруживали до 100 черепков. Большая часть Атрибиса пока не раскопана, и учёные ожидают новых находок. Теперь перед исследователями стоит задача оцифровать десятки тысяч трёхмерных фрагментов, где может помочь искусственный интеллект, но его обучение требует значительных усилий.

#находки #египет #раскопки #древний египет #артефакт #археогенетика #атрибис #остракон
Источник: popularmechanics.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter