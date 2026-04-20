Станкостроительный холдинг «СТАН» (Ростех) завершил сборку опытного образца пятикоординатной фрезерной головы ST-01. Разработка велась на заводе «Станкотех» в Коломне. Изделие предназначено для высокоточной обработки деталей из титана и алюминия в авиастроении, судостроении и энергетике. По заявлению компании, ST-01 должна заменить аналоги из Германии, Италии и Китая.

Фрезерная голова — один из самых сложных узлов обрабатывающего центра с ЧПУ. Она работает в условиях высоких вибраций, температур и динамических нагрузок. От её геометрической точности и надёжности зависит качество готовых изделий.

ST-01 создана для станков серии СК6П и позволяет вести многоплановую обработку сложных криволинейных поверхностей без переустановки заготовки. В гражданской авиации это критически важно для силового набора планера, лонжеронов и нервюр; в судостроении — для гребных винтов и валопроводов; в энергетике — для корпусов турбин и генераторов.

В высокоточных шпиндельных узлах мировых производителей обычно используются прецизионные подшипники класса точности P4 и выше. Это обеспечивает минимальное биение и стабильность при высоких оборотах. Российским разработчикам, скорее всего, приходится либо закупать такие подшипники по параллельному импорту, либо осваивать их производство внутри страны. В официальном релизе о ST-01 точный тип подшипников и степень локализации не раскрываются.

В мае-июне 2026 года на «Станкотехе» планируются испытания опытного образца. При успехе голову запустят в серию. В перспективе ST-01 сможет заменить импортные узлы на всех станках СК6П, уже работающих на российских предприятиях.

Новость кажется обнадёживающей. Но остаётся вопрос с «начинкой» (как минимум, подшипники). Если она полностью своя, тогда это можно считать прорывом. Если импортная, но, к примеру, с заменой бренда, то проблема остаётся.