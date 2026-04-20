Промышленные лидеры Китая считают, что страна может заменить почти все дизельные фуры на электрические. Это сократит потребление нефти в транспортном секторе на 50% в и снизит зависимость от поставок с Ближнего Востока. Решающим фактором станет экономическая выгода, а не экология.

Китай активно движется к тому, чтобы заменить парк тяжелых грузовиков на электрические машины. Если план удастся, выбросы и расход топлива в отрасли могут сократиться наполовину. Об этом заявил Лян Линьхэ, председатель Sany Truck, на отраслевом форуме 11 апреля.

Электрический грузовик Geely, представленный в 2021 году.

Сейчас грузовики потребляют огромное количество солярки и сильно загрязняют воздух. Но переходить на электрику заставят не экологические соображения, а деньги. Если электромобили окажутся дешевле в эксплуатации, владельцы автопарков пересядут на них сами. Лян Линьхэ прогнозирует, что доля электрогрузовиков может приблизиться к 100 процентам.

Китай имеет все шансы на успех. Страна десятилетиями развивала внутреннюю логистику и одновременно вложила миллиарды в производство батарей. Такие компании, как BYD, уже доминируют на мировом рынке.

Критческий элемент — это замена батарей. Ждать часами, пока фура зарядится, невыгодно. Но если разряженный аккумулятор можно быстро поменять на полный, простой сокращается. Это делает электрический грузовик коммерчески привлекательным.

Энергетическая независимость также является еще одним важным стимулом. Китай импортирует около 40% нефти из Персидского залива. Любой конфликт, например между США и Ираном, грозит перебоями в поставках и бьет по экономике.

Альберт Ху, глава компании CiDi, которая строит беспилотные коммерческие машины, отметил, что волатильность цен на нефть остается главной проблемой для перевозчиков. Поэтому экономические аргументы в пользу электрогрузовиков сильнее, чем когда‑либо.

Есть и препятствия. Батареи тяжёлые, что уменьшает полезную нагрузку и запас хода. Сеть быстрой замены батарей пока не развита. Энергосистема требует модернизации для массовой зарядки. Поэтому первые электрические грузовики скорее всего появятся в портах, на шахтах и на коротких маршрутах. Дальнобойный сектор перейдет на них позже. Но общий тренд очевиден. Китай видит в электрификации не только экологию, но и инструмент национальной безопасности.