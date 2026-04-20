This_is_the_way
Китайская фирма Sunwoda показала заряжающуюся за 9 минут до 95% батарею
Компания Sunwoda представила новую литий-железо-фосфатную батарею Xingchi Supercharge Battery 2.0. Она поддерживает зарядку током 1800 ампер и выдерживает 1500 циклов без потери свойств.

Китайский производитель аккумуляторов Sunwoda вывел на рынок новую модель батареи Xingchi Supercharge Battery 2.0. Это литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор для легковых электромобилей. Он поддерживает 15C зарядку. Это значит, что батарею можно пополнить с 5 до 95% всего за 9 минут. Если нужно срочно, с 5 до 75 процентов — за 5,5 минут.

Изображение: https://www.arenaev.com/

Система состоит из 264 призматических ячеек. Суммарная емкость составляет около 98,8 киловатт-часа при напряжении 844,8 вольта. Пиковый ток достигает 1800 ампер. Ресурс превышает 1500 циклов. Производитель заявляет, что сверхбыструю зарядку можно использовать весь гарантийный срок без ограничений.

Sunwoda также показала две другие батареи для пассажирских машин. Одна более долговечная. По словам компании, в первый год ёмкость не падает, а за 10 лет теряется около всего 10%. Вторая предназначена для гибридов. Она набирает 10-80 процентов за 10 минут и использует крупные цилиндрические ячейки.

Фото: https://carnewschina.com/

Разработка сверхбыстрой зарядки идёт с 2019 года. В 2022 году компания выпустила 4C систему, в 2024 — 6C, сейчас дошла до 15C для LFP и 8C для литий-марганцевых батарей.

Для коммерческого транспорта Sunwoda представила двухпистолетную зарядку мощностью 1,44 мегаватта. Это должно сократить простои тяжёлых машин. Для гибридов предлагают компактные блоки от 3 до 7 киловатт-часов. Одна из конфигураций на 5 киловатт-часов выдает 150 киловатт и позволяет проехать больше 15 километров на электричестве.

Натрий-ионные батареи компания позиционирует для недорогих электромобилей и низковольтных систем. У них больше 20 тысяч циклов при комнатной температуре и больше 10 тысяч в жару. Плюсами являются доступная цена и безопасность. Основной минус - низкая плотность энергии.

Sunwoda развивает и твердотельные батареи. Прототип выдает 400 ватт-часов на килограмм, рассчитан на 1200 циклов и запас хода около 1000 километров. Компания также внедряет искусственный интеллект на всех этапах жизненного цикла изделий

#китай #электромобили #аккумулятор #быстрая зарядка #батарея #lfp #1800 ампер #sunwoda #xingchi supercharge battery 2.0
Источник: interestingengineering.com
