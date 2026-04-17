Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс СТ-2630М на шасси КАМАЗ-65658 поколения К5 с линейным ускорителем электронов способен сканировать до 25 машин в час, обнаруживая незадекларированные товары и скрытые вложения.

Автомобильный гигант «КАМАЗ» и компания «Скантроник Системс» представили новую версию передвижного инспекционно-досмотрового комплекса СТ-2630М. Оборудование установлено на трёхосное шасси КАМАЗ-65658, относящееся к новейшему семейству К5. Машина предназначена для выявления незаконно перевозимых товаров и скрытых предметов в грузовых контейнерах, фурах и легковых автомобилях.

Ключевое преимущество установки — высокая мобильность. Её можно быстро развернуть на любой площадке для нужд таможни или транспортного контроля. В основе работы лежит линейный ускоритель электронов. На ходу габариты комплекса составляют 11 396 мм в длину, 2550 мм в ширину и 4000 мм в высоту. В развернутом виде ширина увеличивается до 8861 мм, а высота — до 5387 мм. Снаряженная масса техники не превышает 23 тонн, что позволяет перемещаться по дорогам с допустимой нагрузкой от 10 тонн без оформления спецразрешений.

Автомобиль оснащён топливным двигателем КАМАЗ мощностью 390 лошадиных сил и роботизированной двенадцатиступенчатой трансмиссией. Формула 6×2 с поднимающейся задней осью повышает грузоподъемность, экономию топлива и манёвренность. Задний мост оборудован пневматической подвеской, обеспечивающей плавность хода. Водительская кабина отличается комфортом, наличием спального места и отличным обзором.

Энергия электронного пучка варьируется от 3,5 до 6 МэВ, проникновение сквозь сталь достигает 320 мм. Система классифицирует материалы по четырём категориям, вычисляет массу всего груза и его отдельных частей, фиксирует проволоку диаметром 0,8 мм. Чувствительность по контрасту — 1,5 процента. Комплекс может сканировать со скоростью 12 или 24 метра в минуту, пропуская до 25 транспортных средств в час. Энергоснабжение ведётся от встроенного дизель-генератора или наружной сети 380 вольт (потребление не превышает 40 кВА).

Установка безопасна для операторов и окружающих с точки зрения радиации, работоспособна в разных климатических зонах. Управление допустимо удалённо из единого центра, независимо от расстояния между постами контроля.