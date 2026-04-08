Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Экипаж Artemis II сфотографировал возле Луны закат Земли и солнечное затмение
Астронавты NASA, облетевшие Луну на корабле Orion, засняли редкие кадры: Земля медленно опускается за лунный горизонт, а потом Луна полностью закрывает Солнце, обнажая корону. Миссия установила рекорд удаления от Земли среди пилотируемых кораблей.

NASA опубликовало снимки, сделанные экипажем Artemis II во время облета Луны 6 апреля. Корабль Orion прошел на высоте 6546 километров над поверхностью и удалился от Земли на 406 тысячи километров. Это дальше, чем летал Apollo 13.

Источник фото: https://interestingengineering.com

Астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен снимали момент, когда Земля стала садиться за лунный край. На фото виден голубой серп планеты с облаками над Австралией и Океанией. На переднем плане — кратеры и горы Луны, в том числе бассейны Ориентале и Герцшпрунг. Два небольших кратера неофициально назвали Интегрити и Кэрролл.

Источник фото: https://interestingengineering.com

Затем корабль оказался в тени Луны, и она закрыла собой Солнце. Началось затмение. Но не такое, как на Земле. В космосе нет рассеянного света, поэтому корона видна особенно четко, с тонкими нитями, которые астронавты назвали детскими волосками. Полная фаза длилась почти час. За это время экипаж разглядел звёзды и планеты.

Источник фото: https://interestingengineering.com

Командир Уайзман сказал, что у мозга не хватает мощности обработать увиденное. Глава NASA Джаред Айзекман назвал снимки потрясающими и специально подчеркнул, что это не компьютерная графика. NASA планирует вернуть людей на поверхность Луны до конца десятилетия и построить постоянную базу у южного полюса. Пока же корабль Orion продолжает полёт. Через несколько дней он включит двигатели и возьмет курс к Земле. Приводнение ожидают 15 апреля.

#nasa #луна #фото #лунная гонка #лунная миссия #artemis 2 #снимок
Источник: interestingengineering.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter