Астронавты NASA, облетевшие Луну на корабле Orion, засняли редкие кадры: Земля медленно опускается за лунный горизонт, а потом Луна полностью закрывает Солнце, обнажая корону. Миссия установила рекорд удаления от Земли среди пилотируемых кораблей.

NASA опубликовало снимки, сделанные экипажем Artemis II во время облета Луны 6 апреля. Корабль Orion прошел на высоте 6546 километров над поверхностью и удалился от Земли на 406 тысячи километров. Это дальше, чем летал Apollo 13.

Источник фото: https://interestingengineering.com

Астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен снимали момент, когда Земля стала садиться за лунный край. На фото виден голубой серп планеты с облаками над Австралией и Океанией. На переднем плане — кратеры и горы Луны, в том числе бассейны Ориентале и Герцшпрунг. Два небольших кратера неофициально назвали Интегрити и Кэрролл.

Источник фото: https://interestingengineering.com

Затем корабль оказался в тени Луны, и она закрыла собой Солнце. Началось затмение. Но не такое, как на Земле. В космосе нет рассеянного света, поэтому корона видна особенно четко, с тонкими нитями, которые астронавты назвали детскими волосками. Полная фаза длилась почти час. За это время экипаж разглядел звёзды и планеты.

Источник фото: https://interestingengineering.com

Командир Уайзман сказал, что у мозга не хватает мощности обработать увиденное. Глава NASA Джаред Айзекман назвал снимки потрясающими и специально подчеркнул, что это не компьютерная графика. NASA планирует вернуть людей на поверхность Луны до конца десятилетия и построить постоянную базу у южного полюса. Пока же корабль Orion продолжает полёт. Через несколько дней он включит двигатели и возьмет курс к Земле. Приводнение ожидают 15 апреля.