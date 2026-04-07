На спутниковом снимке водохранилища Хартбиспорт в ЮАР видно сплошное ярко-зелёное покрывало из токсичных водорослей и растений, которое создаёт «мёртвые зоны» без кислорода. Оно уже приводило к массовой гибели рыбы.

На снимке американского спутника Landsat 8 от 10 августа 2022 года видно нечто необычное: водохранилище у дамбы Хартбиспорт в Южной Африке покрыто густым ярко-зеленым ковром. Это не ряска и не тина в привычном смысле, а смесь токсичных водорослей и агрессивных сорняков, которые душат водоём уже несколько десятилетий.

Обычно водоёмы цветут весной или в начале лета, когда вода прогревается. Но здесь цветение не прекращается практически никогда. Причина — сильнейшее перенасыщение воды питательными веществами, прежде всего азотом и фосфором. Они попадают в реку Крокодил (которая питает водохранилище) с полей и газонов. Местные фермеры и владельцы полей для гольфа используют много удобрений. Дожди смывают их в воду, и водоросли получают неограниченный запас еды.

Зелёный ковер состоит из двух типов «захватчиков». Во-первых, это цианобактерии (сине-зеленые водоросли), которые выделяют настоящие токсины. Воду из водохранилища приходится специально очищать, чтобы сделать безопасной для питья. А у людей и собак, искупавшихся в таком водоеме, бывает сыпь и раздражение.

Во-вторых, это инвазивные растения — водяной гиацинт и сальвиния. Они сбиваются в плотные плавучие маты, которые перекрывают свет и не дают воде насыщаться кислородом. Под этим покрывалом образуются так называемые мёртвые зоны. В них почти нет кислорода, и рыба задыхается. В апреле 2023 года и в ноябре 2025 года это уже приводило к массовой гибели рыбы, включая крупных карпов, которых выбрасывало на берег.