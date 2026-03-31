На снимке с МКС запечатлен массив Аркану в Ливийской пустыне. Это система скальных колец магматического происхождения с древними петроглифами и следами сезонного орошения.

В Ливийской пустыне на снимке с МКС запечатлен массив Аркану (другое название – гора Джабель Аркану или Джебель Аркену). Это система концентрических скальных колец, прикрытая весьма заметной «шапкой» из пород. Структура поднимается примерно на 800 метров над песками и тянется более чем на 25 километров в ширину.

Долгое время ученые считали, что это древний ударный кратер, но поздние исследования показали, что массив сформировался, когда магма многократно поднималась к поверхности и внедрялась в окружающие породы, создавая несколько перекрывающихся колец из базальта и гранита.

Северная часть комплекса образована слоем песчаника, известняка и кварца, который и выглядит как каменная «шапка». Южная внешняя стенка местами прорезана вади — сухими руслами, которые заполняются водой только после редких дождей.

Регион крайне засушливый, однако сам массив получает чуть больше осадков благодаря орографическому эффекту. Это позволяет расти травам, кустарникам и деревьям, которые сохраняются в тени высоких гребней.

Аркану и соседний массив Ауйнат были удобны для кочевников: здесь можно было временно удерживать стада и защищать их от ухода в пустыню. На внутренних стенах обоих массивов сохранились древние петроглифы (выгравированные или нанесённые краской изображения на каменной основе) с изображениями людей и животных, включая крупный рогатый скот и жирафов.