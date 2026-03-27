Загадочный громкий звук, принятый в 1997 году за голос морского чудовища, оказался следствием ледотрясения в Антарктиде. Его появление стало одним из первых свидетельств ускоряющегося разрушения полярных льдов из-за изменения климата.

В 1997 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) зафиксировало в южной части Тихого океана необычайно громкий и низкочастотный звук. Датчики, разнесенные почти на 5 тысяч километров, уловили сигнал, который при ускорении воспроизведения напоминал что-то похожее «блу-ууп». Звук был значительно мощнее крика самого громкого известного животного — синего кита. Его голос распространяется примерно на 2000 км.

Сравнение с записями звуков полярных льдов показало полное совпадение спектра. По данным NOAA, источником звука стали трещины и разрушение крупных айсбергов. К такому же выводу пришли и в отношении других загадочных шумов, зарегистрированных в Антарктиде.

С самого начала «блуп» породил волну спекуляций. Журналисты и криптозоологи предположили, что источником мог быть гигантский кальмар или неизвестное морское чудовище. В интернете появились художественные изображения вымышленных левиафанов, а фанаты игры Subnautica добавили монстра, вдохновленного «блупом», в качестве мода.

Хотя чудовище оказалось вымыслом, сам звук стал ранним сигналом климатических изменений. Потепление океана ускоряет разрушение полярных льдов, делая подобные акустические явления все более частыми. Исследование 2021 года называет шумовое загрязнение Южного океана серьезной угрозой для морской фауны, нарушающей навигацию и кормовое поведение животных, использующих эхолокацию.

Океан по-прежнему полон неопознанных звуков. Например, «биотванг» у Марианской впадины, напоминающий звуки из «Звездных войн», оказался голосом кита. Настойчивое «кряканье», записанное еще в 1960-х, принадлежит малым полосатикам. А загадка «52-герцевого кита», который поет на частоте, нехарактерной для усатых китов, остается неразгаданной: учёные ни разу не видели животное и не знают, к какому виду оно принадлежит.