Конспирологи объявили трехстороннюю скалу в марсианском каньоне Кандор построенной внеземной цивилизацией пирамидой. Однако учёные объясняют ее форму ветровой эрозией и указывают, что подобные природные образования встречаются и на Земле.

В сети появился очередной вирусный пост: конспирологи обнаружили на снимках NASA (Mars Global Surveyor, 2001 год) трехстороннюю пирамиду в районе Каньона Кандор (часть долины Маринер) и заявили, что она напоминает по размерам Великую пирамиду в Гизе. Автор находки, называющий себя «журналистом по раскрытию информации о Марсе», назвал ее доказательством существования древней внеземной цивилизации.

Планетологи и геологи быстро охладили пыл конспирологов. Паскаль Ли из Mars Institute и SETI Institute объяснил, что формация имеет слоистую структуру, характерную для этого региона, и скорее всего образовалась под действием ветровой эрозии. «Ничто здесь не кричит об инопланетной археологии», — заявил он.

Пирамида найденная на фото NASA. Источник фото: futurism.com

Кроме того, египетские пирамиды имеют четыре стороны (или даже восемь), а у марсианской пирамиды их три. Это ставит под сомнение аналогию. На Земле существует множество природных пирамидальных форм, от горы Серро-Туса в Колумбии до горных пиков в провинции Гуйчжоу в Китае.

Марсианские снимки регулярно становятся источником конспирологических теорий. До этого находили «паутину», «лицо», «дверь» и даже «снежную пирамиду» в Антарктиде. Все они имеют естественное геологическое происхождение. Тем не менее таблоиды с энтузиазмом подхватили историю, опубликовав заголовки о «загадочной пирамиде».