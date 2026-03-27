Американская компания Deep Isolation подтвердила безопасность технологии захоронения высокоактивных ядерных отходов в глубоких скважинах, что открывает путь к замыканию топливного цикла передовых реакторов.

Американская компания Deep Isolation успешно протестировала свою технологию закачки высокоактивных ядерных отходов в глубокие скважины. Физическое моделирование показало, что при размещении в глубоких скважинах (в гранитных и сланцевых породах) уровень долгосрочной безопасности превышает установленные нормативы, а радиационное воздействие оказывается на несколько порядков ниже строгих норм.

Изображение: Flux ai

В проекте участвовали компания Oklo Inc., национальные лаборатории Аргона и Айдахо. Они занимались развитием технологий переработки отработавшего ядерного топлива методом электрорафинирования. Полученные результаты, по словам разработчиков, открывают путь к замыканию металлического топливного цикла — при условии, что законодательство США разрешит захоронение высокоактивных отходов в скважинах.

Deep Isolation позиционирует себя как первую компанию, занявшуюся разработкой технологий утилизации отходов в глубоких скважинах. Решение основано на стандартных методах бурения и предполагает изоляцию отходов в горизонтальных, вертикальных или наклонных хранилищах на большой глубине. Компания получила 99 патентов. Универсальная система разработана при финансировании Управления перспективных исследовательских проектов Минэнерго США.

16 января 2019 года на коммерческом полигоне прошла первая демонстрация технологии. Прототип контейнера для отходов (без содержимого) успешно разместили и извлекли из глубокой горизонтальной скважины. Событие наблюдали более 40 человек, включая представителей Минэнерго США, нефтегазовой и атомной отраслей, экологи и местные жители.