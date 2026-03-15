Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Телескопы Hubble и Euclid запечатлели смерть звезды из туманности Кошачьего Глаза
Астрономы объединили снимки двух телескопов, чтобы получить полную картину умирающей звезды. Hubble разглядел спричудливые пузыри и струи газа в центре туманности, а Euclid запечатлел ее внешние слои и окружающий фон из далёких галактик.

Туманность Кошачий Глаз хорошо знакома астрономам. Ее снимали много раз, но новый подход дал неожиданный результат. Hubble и Euclid работали в тандеме. Первый отвечал за детали, второй за широкий обзор.

Туманность Кошачий Глаз. Источник изображения: https://www.livescience.com/

В центре кадра видна умирающая звезда. Она относится к классу звёзд средней массы. Такие не взрываются сверхновыми, а спокойно сбрасывают внешние слои в космос. Процесс идет тысячелетиями. Газ разлетается, образуя причудливые формы.

Изображение туманности Кошачий Глаз, полученное телескопами Hubble и Euclid. Источник изображения: https://www.livescience.com/

Hubble показал внутреннюю область. Там видны концентрические пузыри, розовые струи газа, вырывающиеся с полюсов, и плотные узлы, где быстрые потоки сталкиваются с медленными. Каждый пузырь представляет собой отдельный эпизод потери массы. По сути, это послойная запись того, как звезда умирала.

Euclid добавил контекста общей картине. Его широкоугольная камера захватила внешние дуги и нити газа, которые улетают далеко в пространство. Они образовались ещё раньше, на начальных стадиях угасания. А за ними, разбросанная россыпь звезд и галактик, никак не связанных с этой историей.

Кошачий Глаз находится в созвездии Дракона, в 4300 световых годах от нас. Возраст центральной звезды точно не известен, но такие туманности живут недолго по космическим меркам — всего несколько десятков тысяч лет. Потом газ рассеется, а звезда остынет и превратится в белый карлик.

#сша #европа #астрономия #телескоп хаббл #hubble #белый карлик #euclid #съёмка #смерть звезды #телескоп евклид
Источник: livescience.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter