Астрономы объединили снимки двух телескопов, чтобы получить полную картину умирающей звезды. Hubble разглядел спричудливые пузыри и струи газа в центре туманности, а Euclid запечатлел ее внешние слои и окружающий фон из далёких галактик.

Туманность Кошачий Глаз хорошо знакома астрономам. Ее снимали много раз, но новый подход дал неожиданный результат. Hubble и Euclid работали в тандеме. Первый отвечал за детали, второй за широкий обзор.

Может быть интересно

Туманность Кошачий Глаз. Источник изображения: https://www.livescience.com/

В центре кадра видна умирающая звезда. Она относится к классу звёзд средней массы. Такие не взрываются сверхновыми, а спокойно сбрасывают внешние слои в космос. Процесс идет тысячелетиями. Газ разлетается, образуя причудливые формы.

Изображение туманности Кошачий Глаз, полученное телескопами Hubble и Euclid. Источник изображения: https://www.livescience.com/

Hubble показал внутреннюю область. Там видны концентрические пузыри, розовые струи газа, вырывающиеся с полюсов, и плотные узлы, где быстрые потоки сталкиваются с медленными. Каждый пузырь представляет собой отдельный эпизод потери массы. По сути, это послойная запись того, как звезда умирала.

Euclid добавил контекста общей картине. Его широкоугольная камера захватила внешние дуги и нити газа, которые улетают далеко в пространство. Они образовались ещё раньше, на начальных стадиях угасания. А за ними, разбросанная россыпь звезд и галактик, никак не связанных с этой историей.

Кошачий Глаз находится в созвездии Дракона, в 4300 световых годах от нас. Возраст центральной звезды точно не известен, но такие туманности живут недолго по космическим меркам — всего несколько десятков тысяч лет. Потом газ рассеется, а звезда остынет и превратится в белый карлик.