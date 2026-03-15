Японские и британские учёные проанализировали древнекитайскую запись о полном солнечном затмении 709 года до нашей эры. Описание явления позволило уточнить скорость вращения Земли в те времена.

В китайских летописях сохранилось много астрономических записей. Древние наблюдатели следили за небом и записывали все необычное. Одно из таких сообщений относится к 17 июля 709 года до нашей эры. В хронике «Весны и осени» просто и лаконично сказано: «солнце полностью затмилось».

Может быть интересно

Изображение: Flux ai

Особенность этого случая в другом. Через семьсот лет в более поздней книге «Ханьшу» добавили уточнение: «затмившееся солнце было полностью жёлтым сверху и снизу». Ученые считают, что это описание солнечной короны, которую видно только во время полного затмения. Если так, то это самое древнее упоминание короны в истории.

Исследователи во главе с Хисаси Хаякавой решили проверить запись. Они подставили координаты древней столицы царства Лу — города Цюйфу в современные модели. Сначала получилось, что полного затмения там вообще не было. Тогда проверили небольшие археологические доработки. Оказалось, что прежние расчёты использовали координаты современного города, а древний Цюйфу стоял на восемь километров южнее.

С поправкой все сошлось. Учёные рассчитали вращение Земли на тот момент. Параметр ΔT, который показывает разницу между равномерным временем (течёт всегда одинаково) и реальным (определяется реальным вращением Земли), составил от 20 264 до 21 204 секунд. Это важные данные для тех, кто изучает замедление вращения планеты из‑за приливов.

Но главное здесь всё-таки корона. По описанию она выглядела одинаково со всех сторон. Для астрофизиков это сигнал. Такая форма бывает, когда Солнце активно, на нем много пятен и магнитных полей. А 709 год до нашей эры как раз следует за так называемым новоассирийским минимумом, то есть, периодом низкой активности, который длился с 808 по 717 год. Получается, что к моменту затмения Солнце уже восстановилось и, возможно, подходило к пику цикла.

Эти выводы совпадают с данными по радиоуглеродному датированию в древесных кольцах. Когда Солнце активно, оно сильнее отклоняет космические лучи, и радиоуглерода в атмосфере образуется меньше. Этот метод показал тот же выход из минимума.