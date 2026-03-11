Оборудование разработано и установлено входящей в «Ростех» компанией «Азимут»

Радиомаяк формирует и излучает сигналы, по которым экипажи самолетов определяют свое местоположение в воздухе и выстраивают траекторию захода на посадку. В горной местности спутниковая навигация дает сбои, поэтому наземные радиотехнические средства остаются критически важными. DVOR 2000/DME/N 2700 как раз обеспечивает устойчивый сигнал и позволяет строить оптимальные маршруты снижения с учетом рельефа местности.

Модульная конструкция маяка упрощает его ремонт и эксплуатацию — отдельные блоки можно быстро менять без перенастройки всей системы. Это сокращает время простоя при обслуживании.

Замгендиректора «Азимута» Алексей Гальченков отметил, что аналогичное оборудование уже используют в аэропортах Владикавказа, Геленджика и Еревана. Вообще продукция предприятия широко представлена в России и за рубежом. Системы «Азимута» работают в московском авиаузле, в Пулково, в аэропорту Сочи, а также в Белоруссии, Армении, Казахстане и Абхазии.

«Азимут» считается ведущим российским разработчиком и производителем аэронавигационных систем. Предприятие выпускает средства связи, навигации, посадки, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением. Компания также реализует комплексные проекты по оснащению и переоснащению аэродромов и диспетчерских центров под ключ.