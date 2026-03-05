Астронавты миссии Artemis II, которая продлится 10 дней, получат тортильи, сублимированные блюда, кофе и пять видов соусов

Обеспечение питания астронавтов в условиях невесомости представляет собой сложную инженерную задачу. Еда должна быть питательной, компактной, безопасной и не крошиться. Даже маленькая крошка в невесомости может попасть в оборудование и сорвать миссию.

Астронавт Лорен Дж. Шрайвер, командир миссии STS-46, пытается съесть плавающие конфеты на палубе шаттла "Атлантис" во время полета по орбите Земли, август 1992 года.

Источник фото: https://www.popsci.com/

NASA составило меню для экипажа Artemis II с учетом всех этих требований. В полет отправятся тортильи, сублимированные супы и вторые блюда, которые разводят водой прямо на борту. Для разогрева используют портативный подогреватель размером с небольшой чемодан.

В рацион вошли манго, острые зеленые бобы, макароны с сыром и барбекю из говяжьей грудинки. Для обогащения вкусовых ощущений есть кленовый сироп, арахисовая паста, горчица, пять видов острого соуса, джем и мед. Кофе хватит всего на 43 порции за всю миссию.

Каждый член экипажа может выбирать из утвержденного списка. Все блюда предварительно протестировали сами астронавты. Напитков положено всего по две порции в день, данный лимит связан с ограничениями по массе груза.

Во время старта и посадки готовить нельзя, поэтому в эти дни экипаж ест только готовые продукты. Остальное время работает стандартная схема — сублиматы заливают водой из питьевой системы Orion.

Интересно, что в меню нет мороженого, которое почему-то считают символом космического питания времен Apollo. На самом деле астронавты из 60-х годов его не ели. Скорее всего, это всего лишь маркетинговый миф. Современный экипаж также обойдется без него. Запуск Artemis II предварительно намечен на апрель 2026 года. Это будет первый пилотируемый облет Луны со времен Apollo 17.