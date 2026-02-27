Сайт Конференция
This_is_the_way
Ростех оснастил Красноярск комплексной системой оповещения о чрезвычайных ситуациях
Ростех завершил установку в Красноярске более 150 точек системы оповещения на базе отечественного комплекса П-166М для экстренного информирования жителей о чрезвычайных ситуациях.

Компания «Азимут», входящая в Госкорпорацию Ростех, завершила работы по созданию в Красноярке комплексной системы оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. В городе появилось более 150 специализированных точек, через которые оперативные службы смогут экстренно информировать население о возможных угрозах.

Изображение: Grok ai

Базой для проекта послужил комплекс технических средств оповещения П-166М, разработанный специалистами «Азимута» в кооперации с МЧС России и профильным научно-исследовательским институтом гражданской обороны. Устройство полностью состоит из отечественных компонентов и функционирует под управлением российской операционной системы. МЧС уже приняло комплекс на снабжение, а его составляющие внесены в соответствующий реестр, что открывает путь для тиражирования решения в госсекторе.

Генеральный директор «Азимута» Аскер Саидов подчеркнул, что компания активно развивает два направления. Первое - это оснащение аэропортов аэронавигационным оборудованием, а второе - модернизация инфраструктуры гражданской обороны. По его словам, оборудование предприятия уже работает более чем на 300 промышленных объектах повышенного риска и стратегических предприятиях по всей стране. Так, в прошлом году системы «Азимута» установили на объектах одного из крупнейших российских золотодобытчиков. Для Красноярского края компания не только создала региональную сеть оповещения, но и продолжает подключать к ней локальные системы на опасных производствах.

П-166М позволяет разворачивать системы информирования любого масштаба — от локальных сетей на отдельном заводе до комплексов социальных учреждений и крупных региональных структур. В ряде субъектов РФ уже реализованы или находятся в стадии строительства подобные проекты на базе решений «Азимута». В Красноярске монтажные работы выполнялись совместно с компанией «Автоматизация инженерных систем».

#ростех #красноярск #региональная безопасность #чрезвычайная ситуация #госкорпорация #азимут #экстренные ситуации #мчс россии #система оповещения #п-166м
Источник: rostec.ru
Сейчас обсуждают

Dentarg
19:29
Нет, заменил FHD на QHD 27" - шрифты поглаже, но вообще не принципиально. А в играх требования к GPU x2.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Roditch
19:21
Samsung удвоила цену для Apple, а Apple удвоит для клиентов.
GizmoChina: Samsung удвоила цену за LPDDR5X и Apple согласилась
Дмитрий Шишкин
19:13
Только вот эти абстрактные столбики не являются эталоном, на который нужно ориентироваться, вот сами посмотрите, 285К,а ОЗУ 5600,да у него с JEDEC 6400 стандарт, а xmp профиль так вообще ни для каких ...
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
Oleg Panda
19:05
А в чем проблема пользоваться моником 10 лет? Я вот проблем не замечал, потом с 23" ФХД перешёл на 27" 2к изогнутый. Естессно, разница в картинке и изгнутость влияет (первое время плоские Моники казал...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Китя.
19:03
Монь 1080р 100гц тонюсенький новый цена 5.5р. а б.у за 2р купить можно исправный.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
carsar1
18:59
ssaa/dsr/хайрез рендер решает в плане приближения картинки к CGI визуалу без алязинга и прочих артефактов дешевого рендера. что решает хайрез? мыла и при 4к dsr нет, а доп детализация и поры и трещины...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Алексей Кузнецов
18:56
Советский Маугли был очень неплох. Союзмультфильм видимо желает в Ломай Меня Полностью (на ютубчике смотреть). Какие времена такие и нравы.
«Союзмультфильм» хочет сделать мультфильм по «Маугли» совместно с партнёрами из Индии
Никита Абсалямов
18:53
Понятия не имею - это стандарт с 50х годов, если не раньше. Примите это как данность - если вы не знаете, то оно вам и не надо. Самого факта наличия стандарта более чем достаточно - он нам дан как объ...
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Китя.
18:44
Ну пользуешься гуглишь, алисешь к примеру хорошо. да в медицине от него есть толк. а плохое не он это делает. а что пользователи ему задает которым занимается. нечем. как и дрон он же не плохой. а бое...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Валерий Валерьевич
18:36
Ты за то что бы ии стишки сочинял и картинки рисовал, а человек пахал на чернорабочих работах?
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
