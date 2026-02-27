Ростех завершил установку в Красноярске более 150 точек системы оповещения на базе отечественного комплекса П-166М для экстренного информирования жителей о чрезвычайных ситуациях.

Компания «Азимут», входящая в Госкорпорацию Ростех, завершила работы по созданию в Красноярке комплексной системы оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. В городе появилось более 150 специализированных точек, через которые оперативные службы смогут экстренно информировать население о возможных угрозах.

Изображение: Grok ai

Базой для проекта послужил комплекс технических средств оповещения П-166М, разработанный специалистами «Азимута» в кооперации с МЧС России и профильным научно-исследовательским институтом гражданской обороны. Устройство полностью состоит из отечественных компонентов и функционирует под управлением российской операционной системы. МЧС уже приняло комплекс на снабжение, а его составляющие внесены в соответствующий реестр, что открывает путь для тиражирования решения в госсекторе.

Генеральный директор «Азимута» Аскер Саидов подчеркнул, что компания активно развивает два направления. Первое - это оснащение аэропортов аэронавигационным оборудованием, а второе - модернизация инфраструктуры гражданской обороны. По его словам, оборудование предприятия уже работает более чем на 300 промышленных объектах повышенного риска и стратегических предприятиях по всей стране. Так, в прошлом году системы «Азимута» установили на объектах одного из крупнейших российских золотодобытчиков. Для Красноярского края компания не только создала региональную сеть оповещения, но и продолжает подключать к ней локальные системы на опасных производствах.

П-166М позволяет разворачивать системы информирования любого масштаба — от локальных сетей на отдельном заводе до комплексов социальных учреждений и крупных региональных структур. В ряде субъектов РФ уже реализованы или находятся в стадии строительства подобные проекты на базе решений «Азимута». В Красноярске монтажные работы выполнялись совместно с компанией «Автоматизация инженерных систем».