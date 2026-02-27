Китайские физики впервые одновременно телепортировали пять квантовых состояний, управляя фазой классического сигнала,. Это повышает пропускную способность квантовых каналов.

Группа китайских исследователей из Университета Шаньси под руководством Сяолуна Су провела эксперимент по квантовой телепортации. В ходе эксперимента впервые удалось передать сразу несколько квантовых состояний в одной установке. Ранее подобные эксперименты позволяли телепортировать только одно состояние за раз. Статья опубликована в журнале Science Bulletin.

Изображение: Utopy ai

Квантовая телепортация - это не перемещение предмета в пространстве. Это способ передачи информации о состоянии частицы на расстояние без перемещения самой частицы. Для этого используется пара связанных (запутанных) частиц и обычный канал связи. В данном эксперименте работа велась с так называемыми непрерывными переменными, где информация кодируется в боковых частотных модах оптического поля.

Ученые смогли одновременно телепортировать до пяти таких мод в полосе частот 24 МГц. Для этого они точно настраивали фазы двух классических каналов связи и подбирали нужные частоты. Метод позволяет не только передавать несколько мод параллельно, но и меняя фазу сигнала, регулировать их количество прямо в ходе эксперимента.

Точность передачи для всех пяти мод составила около 70%. Этот показатель выше так называемого "предела неклонирования" (non-cloning limit). Это граница, которая отделяет квантовую передачу от её имитации классическими методами. Превышение этого предела подтверждает, что телепортация действительно состоялась.

Главный практический результат работы в том, что теперь в одной физической системе можно передавать больше информации. Раньше для увеличения пропускной способности пришлось бы строить отдельные установки для каждого канала. Новый подход позволяет масштабировать систему без такого усложнения.