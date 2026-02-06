Американская армия одновременно наращивает возможности высокоточных ракетных ударов на двух стратегических направлениях — в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вашингтон развертывает системы HIMARS в непосредственной близости от границ России и Китая.

На прошедшей неделе армия США развернула мобильные ракетные комплексы M142 HIMARS в Литве, в районе Клайпеды. Это примерно в 50 километрах от границы с Россией. В ходе совместных с литовской армией учений были произведены три пробных пуска ракет в акваторию Балтийского моря. Размещение в этом регионе позволяет наносить удары обычными неуправляемыми ракетами практически по всей территории Калининградской области.

Данное событие стало всего лишь одним из серии шагов Пентагона у российских границ. В тот же день американские танки M1A2 «Abrams» были задействованы в учениях «Зимний Лагерь» («Winter Camp») в 100 км от России, а двумя днями ранее боевые машины M2A3 «Bradley» проводили стрельбы в Польше, в 60 км от границы. Активность ВМС США также возросла: самолет P-8A «Poseidon» выполнял разведывательные миссии вблизи российских территорий в Черном море.

Параллельно с этим, согласно данным из Тайбэя, армия Тайваня планирует разместить свои HIMARS, оснащенные баллистическими ракетами большой дальности ATACMS, на приграничных островах Пэнху и, что наиболее важно, Дунъинь. Последний расположен в архипелаге Мацзу менее чем в 10 километрах от побережья материкового Китая.

Такой шаг, последовавший за решением Тайваня увеличить закупки HIMARS до 111 единиц, будет означать достаточно сильную эскалацию. Он поставил под угрозу удара ключевые промышленные объекты в провинции Фуцзянь. Всё это сильно «подогревается» созданием в конце января в Тайбэе Объединенного центра координации огня, где постоянно размещен американский персонал. Этот центр позволяет силам США совместно с тайваньскими коллегами выбирать цели, составлять планы атак и, в перспективе, контролировать применение ракетного арсенала острова.

США активно применяют успешную модель «предоставление платформ + интеграция в общую систему управления» на потенциальных зонах военных действий, создавая очаги напряженности и увеличивая риски эскалации вблизи границ России и Китая.