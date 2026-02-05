Испытательный полет на демонстраторе технологий EL2 компании Electra, проведенный в середине декабря 2025 года на базе в Манассасе, предоставил убедительные доказательства работоспособности концепции гибридно-электрического самолета сверхкороткого взлета и посадки.

Восемь электродвигателей, интегрированных под передней кромкой крыла, направляют высокоскоростной поток воздуха на увеличенные двухщелевые закрылки и отклоненные элероны. Это создает мощный эффект увеличения подъемной силы на малых скоростях. Это так называемый «реактивный закрылок». Энергетическая архитектура гибридная: литий-ионные аккумуляторы обеспечивают пиковую мощность для критических фаз взлета и посадки (до 500 кВт), в то время как бортовой турбогенератор (100 кВт) работает в стабильном, экономичном режиме для крейсерского полета и подзарядки батарей.

В ходе полёта с главным пилотом Коди Алле, EL2 продемонстрировал выдающиеся характеристики. Для отрыва от земли потребовалось 39 метров при скорости 50 км/ч, а при заходе на посадку по крутой глиссаде (6-8°) самолёт прошёл расстояние в 186 футов (57 метров) на скорости 35 узлов (65 км/ч). Увеличение дистанции по сравнению с целевыми 150 футами было вызвано плохим сцеплением с мокрой травой на частной полосе Maple Field.

Самолёт сохранял полный контроль даже при экстремальном угле атаки в 30 градусов, что крайне важно для безопасного выполнения коротких взлётов и посадок. Имитация отказа одного из внешних двигателей на взлёте вызвала лишь незначительные отклонения, которые легко были устранены.

В режиме полёта только на электрической тяге (турбогенератор выключен) уровень шума над землёй составляет около 55 dBA, что примерно на 20 dBA ниже, чем у традиционных турбовинтовых самолётов. Это открывает возможность для эксплуатации вблизи населённых пунктов.

Опираясь на данные более 150 полетов EL2, Electra в ноябре 2025 года инициировала официальный процесс сертификации своего девятиместного коммерческого самолета EL9 в FAA по нормам Part 23. Цель — получение сертификата типа к концу 2029 — началу 2030 года.

Индустрия уже демонстрирует значительный интерес к проекту. Bristow Group, крупный оператор вертолетной авиации, разместил заказ на пять EL9 с депозитом. Компания видит в самолете решение для развития региональных сетей в районах со сложным рельефом (например, Скандинавия), где использование EL9 позволит избежать многомиллионных инвестиций в удлинение ВПП. Прогнозируемое снижение прямых эксплуатационных расходов оценивается в 50% по сравнению с турбовинтовыми аналогами.

Публичный чартерный оператор JSX подписал «письмо о намерениях» о поставке до 82 самолетов. Его стратегия — это создание сети «прямой авиации» (direct aviation) между городскими районами, используя существующую инфраструктуру: вертодромы, участки аэродромов и даже укороченные полосы. Это позволит организовать, например, быстрое сообщение между деловым центром Далласа и аэропортом для пересадки на магистральные рейсы.

Полетные испытания EL2 перевели концепцию ultra-STOL из разряда теоретических проектов в область проверенной инженерной реальности. Electra позиционирует EL9 не просто как замену устаревающим турбовинтовым самолетам вроде Cessna Caravan, а как инструмент для создания принципиально новой, более гибкой и доступной региональной транспортной сети, способной использовать тысячи малоразмерных площадок.