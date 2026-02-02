Сайт Конференция
This_is_the_way
MWM: шесть самолётов РЭБ EA-18G Growler прибыли на авиабазу Муваффак Салти в Иордании
Развертывание американских самолетов РЭБ EA-18G Growler в Иордании направлено на противодействие усиленной иранской системе ПВО, которая, как сообщается, могла получить современные китайские комплексы.

В рамках наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке на авиабазу Муваффак Салти в Иордании были переброшены шесть палубных самолётов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Их развёртывание рассматривается как ключевой элемент подготовки к возможной конфронтации с Ираном, чьи системы ПВО представляют основную угрозу для американской авиации в регионе.

Изображение: militarywatchmagazine.com

Основной задачей EA-18G является сбор разведданных для картирования иранских радиолокационных систем и их последующего подавления. Аппараты оснащены мощными станциями помех и ракетами AGM-88 HARM, которые поражают источники радиоизлучения. Опыт их успешного применения для обеспечения доступа в воздушное пространство Каракаса в январе 2026 года делает их ценным активом для аналогичных операций против Ирана.

После того как в июне 2025 года значительная часть иранских систем ПВО была уничтожена на земле в результате диверсий, Тегеран, как сообщается, укрепил и модернизировал свои средства противовоздушной обороны. По неподтверждённым данным, в страну могли быть поставлены новые китайские комплексы, что делает присутствие специализированных самолётов РЭБ США ещё более критически важным.

Развёртывание EA-18G отчасти связано с задержками в программе модернизации истребителей F-35 до стандарта Block 4, которая отложена до начала 2030-х годов. В текущей конфигурации F-35 не способен нести противорадиолокационные ракеты AGM-88, что делает Growler незаменимым для миссий по подавлению ПВО (SEAD/DEAD) на ближайшее десятилетие.

Помимо Иордании, США наращивают присутствие на ряде других баз в радиусе действия Ирана, включая объекты в Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии и Бахрейне. Эта рассредоточенная структура призвана повысить живучесть авиационной группировки и усложнить задачи для иранских средств поражения в случае эскалации.

#сша #китай #иран #ближний восток #радиоэлектронная борьба #противовоздушная оборона #иордания #эскалация конфликта #наращивание силы #ea-18g
Источник: militarywatchmagazine.com
